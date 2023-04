Publié par Gary SLM le 15 avril 2023 à 22:21

Victor Lobry, milieu de terrain de l'ASSE, est conscient de la forte concurrence au sein de son équipe et de la nécessité de se démarquer pour obtenir du temps de jeu. Lors d'une conférence de presse, le joueur de 27 ans a admis qu'il devait être plus décisif sur le terrain, malgré une saison honorable avec 1 but et 2 passes décisives en 30 matchs de Ligue 2.

ASSE Mercato : Victor Lobry se sait attendu par Batlles

Laurent Batlles, l'entraîneur de l'ASSE, a mis la pression sur Lobry en lui demandant de produire davantage de statistiques. Bien qu'il soit heureux de son temps de jeu actuel, le joueur natif de Soissons est conscient qu'il doit passer à un niveau supérieur pour répondre aux attentes de son coach.

« Je suis content d’avoir ce temps de jeu là. Le coach m’a mis la carotte de faire plus de stats », a confié le joueur avant d'ajouter : Je n’ai jamais couru après ça, je suis un joueur d’équipe, mais si je peux passer ce palier là ça me servira ».

Lobry est l'un des joueurs les plus utilisés par Batlles, mais il est également l'un des moins efficaces en termes de statistiques. Le joueur, qui a commencé sa carrière à Pau, cherche à retrouver sa forme passée pour aider son équipe à atteindre ses objectifs.

Le mercato approchant, l'ASSE pourrait chercher à renforcer son milieu de terrain et la performance de Lobry pourrait jouer un rôle dans les décisions de l'entraîneur.