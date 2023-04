Publié par Enzo Vidy le 17 avril 2023 à 11:05

Titularisé d'entrée avec l' OM dimanche soir, Vitinha s'est offert un joli doublé face à l'ESTAC. À ce sujet, Igor Tudor a fait une grande annonce.

Son heure était plus qu'attendue, elle est enfin arrivée. Titularisé pour la troisième fois depuis son arrivée à l' OM, Vitinha a rayonné sur le front de l'attaque marseillaise. Face à une équipe de l'ESTAC d'un niveau inqualifiable, l'attaquant portugais n'a eu besoin que de 85 secondes pour trouver le chemin des filets et débloquer son compteur grâce à un missile envoyé dans la lucarne droite de Gauthier Gallon.

Derrière, Vitinha et l' OM sont survoltés, et poussés par un stade en fusion. Quelques minutes plus tard, l'attaquant portugais a l'occasion de faire le break mais rate l'immanquable, alors qu'il était seul devant le but vide. Néanmoins, il se montre disponible pour ses partenaires, et c'est lui qui va occuper toute la défense troyenne sur le but de Cengiz Ünder à la 40e minute, auteur d'une belle frappe pied gauche dans le petit filet opposé.

En seconde période, après un face-à-face manqué contre Gauthier Gallon, Vitinha ne manquera pas la cible à la 64e minute, reprenant un ballon à bout portant dans la surface de réparation. L' OM aurait pu réaliser le match parfait, mais a tout de même encaissé un but très nettement évitable en toute fin de match (3-1). Cependant, l'essentiel est là, Marseille reprend sa deuxième place devant le RC Lens, et Vitinha a enfin lancée son aventure sous le maillot marseillais. En conférence de presse à l'issue de la rencontre, l'entraîneur de l' OM, Igor Tudor, était forcément heureux du résultat de son équipe, et a fait une grande annonce à propos de Vitinha.

OM : Igor Tudor révèle que Vitinha a changé après la trêve internationale

Satisfait de la belle performance de son attaquant, Igor Tudor a expliqué qu'un changement de comportement avait été observé chez Vitinha après la trêve internationale, lui qui commençait à essuyer de nombreuses critiques de la part des supporters de l' OM. "Nous sommes vraiment contents pour lui. Il lui a fallu un temps d'adaptation mais depuis qu'il est revenu de la trêve internationale, on l'a retrouvé changé. C'est un joueur différent depuis la trêve. Il nous apporte de la fraîcheur, une belle énergie, il prend les espaces et il est dangereux au premier poteau. Il apporte du danger dans la surface."

Un constat qui devrait faire plaisir à l'attaquant de 23 ans, auteur de ses deux premiers buts avec l' OM, et qui pourrait être de nouveau aligné dimanche prochain à l'occasion du déplacement au Groupama Stadium pour défier l'OL.