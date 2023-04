Publié par JEAN-LUC D le 17 avril 2023 à 13:35

Sauf énorme revirement de situation, Christophe Galtier devrait quitter le PSG cet été. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos cherchent son successeur.

Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier n’est pas parvenu à convaincre le Paris Saint-Germain. Outre une élimination prématurée en Ligue des Champions et en Coupe de France, le technicien français a également déçu par sa gestion du vestiaire, avec notamment des différends entre les joueurs. Autant de raisons qui poussent le PSG à envisager l’arrivée d’un nouvel entraîneur dès cet été.

Au Qatar, l’Émir rêve toujours de voir Zinédine Zidane prendre les rênes de l’équipe parisienne. Mais les noms de José Mourinho, Julian Nagelsmann, Antonio Conte ou encore Thiago Motta seraient aussi sur les tablettes des dirigeants du club de la capitale. Mais ce lundi, la presse anglaise assure que le PSG tenterait désormais un énorme coup en Premier League pour la succession de Galtier.

PSG Mercato : Mikel Arteta à la place de Christophe Galtier ?

Selon les informations du tabloïd britannique The Sun, le Paris Saint-Germain apprécierait énormément le travail de Mikel Arteta à Arsenal. Actuellement en tête de la Premier League avec Arsenal, le technicien espagnol est lié avec les Gunners jusqu'en juin 2025. Mais le PSG voudrait profiter du blocage des négociations entre les dirigeants du club londonien et Mikel Arteta pour tenter de convaincre l’ancien adjoint de Pep Guardiola de venir remplacer Christophe Galtier.

Ancien milieu de terrain du PSG de janvier 2001 à juin 2002, Mikel Arteta parle français et connaît le club parisien, un atout important aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi. D’ailleurs, le président du Paris SG serait prêt à lui offrir beaucoup plus que le salaire de 9,37 millions d’euros qu’Arsenal lui verse par an. Pour autant, le dossier s’annonce compliqué puisque le FC Barcelone et Manchester City seraient aussi intéressés par le profil de Mikel Arteta pour remplacer dans le futur Xavi et Pep Guardiola. Sans compter que la direction d’Arsenal n’a aucune intention de se séparer de son manager.