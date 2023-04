Publié par JEAN-LUC D le 17 avril 2023 à 16:35

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Christophe Galtier ne devrait pas passer une seconde année sur le banc du PSG. Il en serait d’ailleurs conscient.

Après deux victoires consécutives face à l’OGC Nice et le RC Lens, le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers le titre de Champion de France. Malgré cet enchaînement de bons résultats, le sort de Christophe Galtier serait d’ores et déjà scellé au PSG. Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, l’ancien coach de l’ASSE devrait, sauf grosse surprise, terminer la saison sur le banc des Rouge et Bleu, mais pas plus. En effet, le journal Le Parisien assure que Christophe Galtier serait conscient que son histoire avec le club de la capitale touche à sa fin, même s’il reste déterminé en cette fin de saison.

Après avoir tout fait pour le faire venir l’été dernier, Luis Campos prendrait désormais ses distances avec Christophe Galtier, et les différentes rumeurs concernant des discussions avec d’autres techniciens auraient fini par convaincre le Marseillais de 56 ans que la fin sonne entre le Paris SG et lui. Toutefois, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice compte bien quitter la capitale la tête haute, avec notamment le titre de champion de France en poche. « Il ne fait aucun doute pour ceux qui le côtoient qu’il ne lâchera pas le morceau », écrit le quotidien régional. Les choses pourraient d’ailleurs se clarifier dans ce dossier les jours à venir.

PSG Mercato : Luis Campos à Doha pour sceller le sort de Christophe Galtier ?

Selon les informations relayées ce lundi par Foot Mercato, Luis Campos serait attendu à Doha cette semaine afin de faire le point sur la saison du Paris Saint-Germain et évoquer le choix du futur coach, avec les pistes pour le remplacer, sans oublier le prochain mercato estival. « Le conseiller football des Rouge-et-Bleu doit se rendre cette semaine à Doha pour discuter de l’avenir de Christophe Galtier. Cet entretien finira-t-il par sceller le sort du Marseillais ? », indique le média.

Toujours selon la même source, si Zinédine Zidane reste le grand rêve de l’Émir du Qatar, le Paris SG penserait aussi à d’autres techniciens pour la succession de Christophe Galtier. Les noms de José Mourinho, Mikel Arteta et Thiago Motta sont également évoqués dans la capitale. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Galtier devrait partir de Paris avec un chèque de 10 millions d’euros s’il venait à être remercié au terme de la saison.