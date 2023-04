Publié par Leonard le 18 avril 2023 à 14:55

Depuis les révélations mettant en cause Christophe Galtier, le silence de l'OGC Nice et de ses joueurs intrigue la sphère médiatique du football français.

Le silence règne sur la Côte d'Azur depuis les graves accusations de racisme mettant en cause Christophe Galtier. Pour rappel, l'actuel coach du PSG, aurait employé des propos racistes à l'encontre de ses joueurs lors d'un entretien avec son ancien directeur sportif, Julien Fournier. Cette histoire a vu le jour la semaine dernières après les révélations du journaliste indépendant Romain Molina dans une vidéo YouTube où il explique qu'un mystérieux mail aurait été envoyé par l'ex-directeur sportif à sa direction révélant les propos de Christophe Galtier.

À la suite de ces accusations sur son ancien entraîneur, le Gym s'est exprimé très brièvement à travers un communiqué. "Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l’OGC Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n’apportera pas plus de commentaires." Depuis cela, aucune autre prise de parole n’a vu le jour au sein du club, hormis celle de l'entraîneur Didier Digard en conférence de presse, expliquant qu'aucun commentaire supplémentaire ne serait apporté sur l'affaire.

Affaire Galtier : Silence imposé pour les joueurs de l'OGC Nice

Le mutisme du club interpelle au vue des graves accusations qui sont reprochées à l'ancien entraîneur de l'OGC Nice. Interrogé sur le plateau de Prime Video, Thierry Henry a tenu à rappeler l'importance de la prise de parole des joueurs et dirigeants du Gym sur l'affaire Galtier. "Ce qui m’interpelle, c’est qu’on n’entend rien de l’autre côté. J’attends les Niçois personnellement. Pourquoi les Niçois ne parlent-ils pas? J’ai quand même senti des gens qui me donnaient l’impression de vouloir dire des choses. Plus les jours avançaient, moins il y avait de certitudes dans le discours."

Avant de poursuivre : "Je sais qu’il y a une enquête, mais quand même, à Nice, il y a bien quelqu’un qui doit pouvoir parler et nous en dire plus que les trois lignes du communiqué. (…) J’ai vu des gens défendre l’une des parties, pourquoi personne ne défend qui que ce soit de l’autre côté ? (…) Peuvent-ils parler ? À Nice, quelqu’un doit venir nous expliquer ce qu’il s’est passé."

Ce silence ne serait pourtant pas du goût des joueurs de l'OGC Nice qui souhaiteraient vraisemblablement s’exprimer sur l'affaire Galtier. L'ambiance générale au sein du vestiaire se dégraderait selon Nice-Matin, notamment avec les sorties médiatiques d'anciens joueurs apportant leur soutien à Christophe Galtier. De leur côté, les dirigeants du Gym, Jean-Pierre Rivère et Dave Brailsford, devraient être prochainement entendus par les enquêteurs pour obtenir leurs versions des faits.

Cette histoire, qui perturbe le club, pourrait se répercuter sur le rectangle vert. En effet, l'OGC Nice, qui vient de s'incliner sur la pelouse du Stade Brestois (1-0), ne prépare pas de la meilleure des manières son match retour contre le FC Bâle ce jeudi en Ligue Europa Conférence (2-2 au match aller) pour une place en demi-finale.