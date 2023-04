Publié par Thomas G. le 19 avril 2023 à 01:03

Toujours en lice pour remporter une 15e Ligue des Champions, le Real Madrid aurait également bouclé la prolongation d'un taulier.

Real Madrid Mercato : Le futur du Real s’annonce radieux

Ce soir, le Real Madrid se déplace à Stamford Bridge pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions. Les Merengues sont en ballottage favorable après leur victoire 2-0 la semaine dernière au Santiago Bernabeu. Les hommes de Carlo Ancelotti pourraient se qualifier en demi-finale et poursuivre leur quête vers un 15e sacre dans la compétition. Emmenés par les légendes Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos et la nouvelle génération, les Madrilènes pourraient réaliser le back-to-back.

En parallèle de cette rencontre face à Chelsea, les Merengues doivent également prendre des décisions concernant le futur du club. À quelques mois de la fin de leurs contrats, l’avenir de Toni Kroos, Karim Benzema et Luka Modric est toujours incertain. Les trois légendes du Real seraient disposées à rester une saison supplémentaire et les prochaines semaines s'annoncent décisives.

Selon les informations de Fabrizio Romano, les Madrilènes sont passés à l’action pour prolonger le contrat du champion du monde allemand Toni Kroos. Après plusieurs semaines de négociations, les dirigeants du Real Madrid seraient parvenus à un accord avec les représentants du joueur pour une prolongation de contrat d’un an. Toni Kroos devrait donc être lié jusqu’en juin 2024 avec le Real Madrid. Une bonne nouvelle pour les Merengues qui pourraient surfer sur cette dynamique pour finaliser les prolongations de Luka Modric et Karim Benzema.

En parallèle des éventuelles prolongations de Luka Modric et Karim Benzema, le Real Madrid a déjà préparé l’avenir. La nouvelle génération madrilène incarnée par Vinicius Jr, Rodrygo, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni est prête à succéder à leurs ainés. Après avoir remporté la Liga et la Ligue des Champions la saison dernière, les Merengues pourraient remporter la Coupe du Roi, le 6 mai prochain.

Dans le même temps, les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient poursuivre le rajeunissement de l’effectif cet été avec le recrutement de Jude Bellingham. L’international anglais est la priorité des Merengues pour le mercato estival.