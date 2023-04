Publié par Enzo Vidy le 18 avril 2023 à 16:12

Alors que plusieurs départs se préparent à Marseille cet été, l' OM aurait déniché le remplaçant d'Alexis Sanchez au RC Lens.

C'est le joueur le plus prolifique de l' OM cette saison. Arrivé libre l'été dernier après son départ de l'Inter Milan, Alexis Sanchez réalise une aventure remarquable à Marseille. À l'heure actuelle, l'attaquant chilien comptablise un total de 16 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées en 37 matches disputés, toutes compétitions confondues.

Mais alors que la fin de saison approche à grands pas, Alexis Sanchez, qui avait signé un contrat d'un an lors de son arrivée l'été dernier, n'a toujours pas prolongé avec l' OM, et un départ commence à prendre forme ces derniers jours. Dimanche soir, la presse argentine a annoncé que l'attaquant chilien pourrait prendre la direction de River Plate lors du mercato estival.

Face à ce potentiel départ, l' OM lui chercherait un remplaçant idéal en vue de la saison prochaine. Ce mardi, le nom de Wilfried Zaha revient avec insistance du côté de l'Olympique de Marseille. Mais une piste évoluant actuellement au RC Lens est également explorée par le board marseillais.

OM Mercato : Loïs Openda ne laisse pas Marseille insensible

D'après les informations communiquées par Foot Mercato, l'attaquant du RC Lens, Loïs Openda, serait déjà extrêmement convoité en vue du prochain mercato estival. Plusieurs clubs italiens et allemands seraient sur le coup pour l'international belge, tout comme l' OM, qui scruterait avec attention les performances de l'attaquant du RCL.

Recruté l'été dernier contre 9,8 millions d'euros, Loïs Openda s'est rapidement imposé sur le front de l'attaque Sang et Or, et a déjà inscrit 15 buts en 31 matches de championnat. Pour le moment, la source indique que l' OM n'a pas encore pris contact avec les dirigeants du RC Lens pour l'attaquant belge, et la concurrence risque de s'intensifier d'ici le 10 juin prochain, date à laquelle le mercato estival ouvrira ses portes.