Malgré un début de saison mitigé au RC Lens, Elye Wahi conserve toujours une belle sur le marché de transfert. Un club anglais est déjà sur ses traces.

Mercato RC Lens : Elye Wahi dans le collimateur de Newcastle

Très convoité lors du dernier mercato estival, après une saison sensationnelle à Montpellier, Elye Wahi a choisi de prendre le RC Lens cet été afin de succéder à Loïs Openda, parti au RB Leipzig. Un défi audacieux pour l’attaquant de 20 ans qui a couté près de 35 millions d'euros au club nordiste. L’avant-centre franco-ivoirien se savait alors très attendu sur le front de l’attaque des Sang et Or.

Sauf que Elye Wahi peine jusqu’ici à s’adapter au style de jeu de Franck Haise. Malgré une saison précédente remarquable au MHSC, l'avant-centre franco-ivoirien ne parvient toujours à retrouver son meilleur niveau de jeu, n'ayant inscrit qu'un seul but en 10 rencontres de Ligue 1 sous les couleurs lensoises. Ses statistiques décevantes en championnat ne l’empêchent pas d’attirer l’attention de clubs étrangers.

Le journaliste Ekrem Konur assure en effet que les prestations convaincantes d’Elye Wahi en Ligue des Champions ont tapé dans l’œil de Newcastle. Les dirigeants du club britanniques suivaient de très peu le profil prometteur du natif de Courcouronnes. Reste à savoir si les Magpies iront au-delà de ce simple intérêt.

Newcastle explore d’autres pistes offensives

Quoi qu’il en soit, cette éventuelle approche de Newcastle a peu de chance d’aboutir, car le RC Lens n’a pas l’intention de perdre son jeune attaquant, dont le contrat expire en juin 2028. La direction des Sang et Or voit en Elye Wahi un élément clé pour l'avenir et est déterminée à le conserver au sein de l'équipe.

Les dirigeants lensois verrouillent les portes pour garantir la stabilité de l’effectif, s’opposant au départ de ses jeunes talents. Conscients de cette situation, les Magpies explorent en parallèle d’autres pistes offensives et l’une d’entre elles mènerait à Loïs Openda. Mais là encore, les chances de concrétiser cette opération semblent très minces. Newcastle devrait se tourner vers des cibles plus accessibles.