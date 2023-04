Publié par ALEXIS le 18 avril 2023 à 19:42

Dans les tuyaux à l’ OL ces derniers jours, la signature d’un défenseur est maintenant officielle. Il a signé un contrat de deux saisons.

C’est fait ! Saël Kumbedi a prolongé son contrat à l’ OL ce mardi 18 avril. Recruté l’été dernier en provenance du Havre AC (Ligue 2), il a été sorti du placard par Laurent Blanc en décembre dernier. En plus de ses prestations remarquables, le défenseur de 18 ans a convaincu le staff technique et la direction de Lyon par son talent et son potentiel. Fort de cela, le club rhodanien a renforcé son contrat initial qui allait jusqu’à fin juin 2025, de deux années.

« L’Olympique Lyonnais informe de la prolongation de contrat de son défenseur international français U19, Saël Kumbedi, pour 2 saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2027. L' OL se félicite de l’engagement sur le long terme de Saël Kumbedi, confortant ainsi la stratégie du club de préparer l’avenir en faisant notamment confiance aux jeunes espoirs du football français », a communiqué l’Olympique Lyonnais, sur son site internet.

OL Mercato : Kumbedi, « Lyon est le bon choix, le club m’aide à progresser »

L’arrière latéral droit a réagi à son nouveau contrat, dans la foulée de la signature. Il se dit « très content de prolonger à l’ OL », seulement 7 mois après son arrivée entre Rhône et Saône.

« Les choses vont très vite pour moi, mais je me suis préparé pour ça. L’ OL, c’est le bon choix, parce que ce club m’aide à progresser, sur le terrain comme en dehors. Ce n’est que le début… il faut que je garde la tête sur les épaules et que je continue à bien travailler », a-t-il déclaré dans es premières impressions.

Saël Kumbedi totalise 14 apparitions en Ligue 1 et 3 en coupe de France, sous le maillot des Gones. Il a délivré 2 passes décisives en championnat, dont le dernier lors de la victoire sur le PSG (1-1).