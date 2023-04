Publié par Leonard le 19 avril 2023 à 17:20

Devant la presse à la veille du match retour face à Bâle, l’entraîneur de l'OGC Nice, Didier Digard, a lâché un message fort sur l'affaire Galtier.

OGC Nice : Un vestaire concentré malgré tout

Interrogé en amont de la rencontre contre le FC Bâle ce mercredi, l'entraîneur de l' OGC Nice, Didier Digard, s'est à nouveau exprimé sur l'impact de l'affaire Galtier envers ses joueurs. "Très sincèrement je n'en parle qu'en conférence de presse. Dans le vestiaire ce n'est plus un sujet. Cela peut être dans certaines têtes, peut-être même si je ne le ressens pas. Mais ce n'est plus un sujet de discussion. On sait que maintenant il va falloir s'armer de patience et laisser la justice travailler. Donc voilà, ce n’est plus un sujet de discussion entre nous." L'entraîneur a surtout souligné l'importance du match de demain.

Une qualification historique en perspective

Tenu en échec au match aller (2-2) sur la pelouse du FC Bâle, l' OGC Nice aura à cœur de faire tomber son adversaire pour rejoindre le dernier carré de la Ligue Europa Conférence. Le portier danois Kasper Schmeichel, lui aussi présent en conférence de presse, a évoqué le prestige et l'importance de l'expérience dans ces grands moments. "C'est une compétition importante, quelque chose que tout le monde veut vivre au club."

"C'est une exposition au niveau international. J'étais tout près de la finale la saison passée et c'est bien de pouvoir le revivre cette saison (...) Je pense que c'est très important d'avoir de l'expérience et de montrer que nous sommes tous capables. On doit vivre avec nos émotions et quand on a l'occasion de jouer un tel match, il faut être vraiment concentré sur le match. C'est un occasion rare."

Didier Digard n'a pas caché l'excitation qui règne avant la rencontre au sein de l' OGC Nice. "On sent que c'est vraiment particulier, les supporters comme l'implication des joueurs. C'est vraiment un match particulier et on a hâte de le vivre." Concernant la physionomie du match, l'entraîneur français s'est aussi confié. "Oui ils pourraient jouer bas mais cela ne serait pas une super idée pour eux selon moi. On a de bons joueurs offensifs et un public nombreux donc ils ne voudront pas subir tout le match. C'est une stratégie, une partie d'échec. Tout le monde va jouer avec ses pions et les nôtres sont pas mal."

Distancé au classement, l' OGC Nice aura du mal à décrocher l'Europe via le championnat, une tendance confirmée par le coach des Aiglons. "Ce sera plus compliqué d'aller chercher l'Europe via le championnat." Il faudra donc remporter cette compétition pour les Niçois afin de rallier l'Europa League la saison prochaine.