Publié par Enzo Vidy le 19 avril 2023 à 13:04

Alors que le quart de finale retour approche, les dirigeants de Nice ont confirmé la véracité du mail de Julien Fournier. L'affaire Galtier s'amplifie.

Affaire Galtier : Les dirigeants de Nice ont parlé aux salariés du club

Depuis maintenant 8 jours, l'affaire Galtier continue de secouer le football français. Accusé de racisme et de discrimination dans un mail de Julien Fournier adressé à Ineos, Christophe Galtier est dans la tourmente. Côté OGC Nice, le climat autour du club est pesant, d'autant plus que le Gym s'apprête à disputer un quart de finale retour de Conference League jeudi soir face au FC Bâle.

Depuis que la polémique a vu le jour, des prises de paroles sont attendues de la part de certains joueurs, mais également de salariés du club azuréen. Cependant, L'Équipe apprend ce mercredi matin que des moyens de pression ont été mis en place par Ineos afin d'empêcher les personnes concernées de s'exprimer.

Mais d'après RMC Sport, les dirigeants de l'OGC Nice auraient tout de même pris le temps de s'entretenir avec les salariés du club. La source indique que Dave Brailsford, directeur du Sport chez Ineos, Jean-Claude Blanc directeur général d’Ineos, et Florent Ghisolfi, directeur sportif du Gym, étaient présents devant les salariés mardi, et qu'ils auraient dans un premier temps confirmé la véracité du mail de Julien Fournier. Ils auraient ensuite affirmé qu'ils étaient à l'écoute d'éventuelles questions concernant ce sujet brûlant qui ne cesse d'agiter l'OGC Nice. Une information qui vient un peu plus accentuer la pression sur Christophe Galtier, déjà bien impacté mentalement par cette affaire.

PSG : Christophe Galtier maintient sa ligne de défense

Depuis la mise en lumière de cette affaire gravissime, l'entraîneur du PSG n'a cessé de faire part de son étonnement quant aux accusations dont il fait l'objet dans le mail de Julien Fournier. Vendredi, à la veille d'un match décisif pour le titre entre le Paris SG et le RC Lens (3-1), l'entraîneur parisien s'est présenté en conférence de presse, et a maintenu sa ligne de défense exprimée quelques heures auparavant par le biais de son avocat, à savoir faire bloc et nier avec certitude les propos de son ancien directeur sportif.

"Je suis profondément choqué, j'ai été élevé dans des cités HLM. Je respecte chacun selon sa couleur et sa religion. Je ne peux accepter que mon nom soit sali de la sorte. J'ai décidé d'attaquer en justice pour laver mon honneur. Je ne peux que me satisfaire de l'ouverture d'une enquête." Pour le moment, la police travaille du côté de l'OGC Nice, où des perquisitions ont eu lieu vendredi matin au siège du club azuréen.

Plus récemment, c'est le président Jean-Pierre Rivère qui a été entendu par les forces de l'ordres. Une chose est certaine, il faudra attendre encore un moment avant d'avoir la vérité sur l'affaire Galtier, à moins que des témoins clés sortent du silence dans les prochains jours.