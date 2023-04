Publié par Timothée Jean le 20 avril 2023 à 15:11

Alors que le mercato estival se rapproche, l’ OM s’active pour boucler une signature prioritaire. Mais les négociations se compliquent.

OM Mercato : Sead Kolasinac, une prolongation qui coince

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre une fin de saison très mouvementée. Alors que l’ OM est déterminé à conserver sa 2e place de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, les pourparlers font rage en coulisse. Les dirigeants marseillais, sous l’impulsion de Pablo Longoria, s’activent en ce sens pour tenter de construire et de consolider la formation phocéenne.

Et l’un des dossiers majeurs qu’ont à gérer les dirigeants de l’ OM concerne Sead Kolasinac. Le latéral gauche bosnien arrive en fin de contrat en juin prochain avec l’ OM. Et si sa situation contractuelle n’évolue pas, il quittera gratuitement le navire phocéen à l’issue de la saison. Une option inenvisageable pour les dirigeants marseillais qui ont entamé depuis plusieurs semaines déjà des négociations pour le renouvellement de son bail.

La direction de l' OM ne compte pas perdre un tel atout défensif. Sead Kolasinac est en effet dans une forme satisfaisante. Depuis son énorme raté contre Tottenham (1-2) lors des phases de poule de la Ligue des Champions, il semble totalement métamorphosé. L’ancien défenseur d’Arsenal se montre à la fois impeccable défensivement et utile offensivement avec notamment 4 buts et 1 passe décisive en 34 apparitions, toutes compétitions confondues.

Sead Kolasinac, des exigences salariales trop élevées pour Marseille

L' OM souhaite évidemment blinder l'un de ses meilleurs jeunes et le principal concerné a déjà aussi fait part de sa volonté de continuer son aventure à Marseille. Toutefois, les négociations entamées pour la prolongation de son contrat traînent en longueur et le pessimisme gagne peu à peu du terrain. Si Sead Kolasinac a déjà reçu une offre de contrat de deux saisons supplémentaires, L’Équipe assure en effet que les négociations entre les deux parties coincent pour une raison bien précise.

Les prétentions salariales du joueur seraient pour l'instant trop élevées pour l' OM, ce qui risque de faire échouer cette opération ? Pour l’heure, il y a toujours bon espoir que les deux camps trouvent un accord même si le suspense reste total. L'entraîneur Igor Tudor, qui souhaite conserver le joueur polyvalent le plus longtemps possible, espère de tout cœur que les deux parties parviendront à trouver un terrain d’entendre. Le technicien croate militait d’ailleurs auprès de sa direction dans le but de finaliser ce dossier au plus vite.