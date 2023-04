Publié par JEAN-LUC D le 20 avril 2023 à 17:41

Alors que José Mourinho est présenté comme le grand favori pour prendre sa succession sur le banc du PSG au terme de la saison, Christophe Galtier a fait une annonce fracassante sur son avenir.

PSG Mercato : José Mourinho intéressé par le projet parisien

Fragilisé par une seconde partie de saison très décevante, avec notamment des éliminations précoces en Coupe de France et Ligue des Champions, Christophe Galtier est annoncé sur le départ à la fin de la saison. Pour le remplacer, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur José Mourinho après le nouveau refus de Zinédine Zidane de prendre les rênes de l’équipe du Paris Saint-Germain.

Sous contrat avec l’AS Roma jusqu’au 30 juin 2024, l’ancien manager de Chelsea se montrerait déjà très emballé à l’idée de débarquer sur le banc avec le PSG tout en permettant au Qatar de remporter sa première Ligue des Champions depuis 2011 et l’avènement de QSI dans le championnat français. Cependant, Christophe Galtier ne s’avoue pas encore vaincu et continue de s’accrocher à son poste.

Galtier se projette sur la saison prochaine avec le PSG

À la veille de son déplacement à Angers pour la 32e journée de Ligue 1, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a une nouvelle fois évoqué sa situation personnelle à deux mois de la fin de la saison. Présent en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier a en effet annoncé publiquement qu’il travaillait déjà sur les contours du prochain effectif du PSG avec le conseiller football Luis Campos.

« Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément », a déclaré Galtier avant d’ajouter : « suis-je persuadé d'être l'entraîneur la saison prochaine ? Je me projette pour être l'entraîneur du PSG la saison prochaine. »

Bien que son avenir semble s’éloigner du PSG avec l’éventuelle arrivée de José Mourinho, l’ancien coach de l’ASSE, LOSC et de l’OGC Nice s’imagine encore à la tête de l’équipe parisienne durant l’exercice 2023-2024. D’autant que son engagement court jusqu’en juin 2024.