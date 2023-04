Publié par Timothée Jean le 20 avril 2023 à 18:11

Le choc entre l’OL et l’ OM prévu dimanche promet d’être électrique. Les autorités locales ont pris d’importantes mesures pour ce match.

OM : Les Marseillais veulent mettre fin à une longue série noire à Lyon

L’Olympique de Marseille a enfin repris sa marche en avant, en s’imposant à domicile face à Troyes (3-1). Ce succès a permis à l’OM de retrouver sa 2e place de Ligue 1 et les Phocéens comptent bien la conserver jusqu’à la fin de saison. Pour cela, ils devront poursuivre sur cette dynamique positive. L’ OM devra aller chercher la gagne dimanche sur la pelouse de l’OL afin de conserver son avance sur ses principaux poursuivants, le RC Lens et l’AS Monaco.

Ce choc comptant pour la 32e journée de Ligue 1 revêt un enjeu important pour les deux clubs. En dépit de la terrible élimination face au FC Nantes en Coupe de France, l’ OL reste invaincu sur ses 5 derniers matchs de championnat. Les hommes de Laurent Blanc tenteront de confirmer cette belle dynamique face à un redoutable adversaire, qui lutte pour une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions.

L' OM sont déterminés à revenir du Groupama Stadium avec les trois points. Ce défi s’annonce très compliqué, d’autant plus que les Marseillais n’ont plus gagné à Lyon depuis novembre 2007, soit plus de 16 ans. L’ OM aura donc à cœur d’effacer cette longue disette. Et pour déplacement périlleux à Lyon, le club phocéen pourra compter sur le soutien de ses supporteurs.

OL-OM : Restrictions de déplacement pour les supporters marseillais

400 fans de l’ OM sont en effet attendus dans le parcage visiteur du stade. "Seuls les supporteurs ayant respecté l'obligation de déplacement collectif en autocar, organisé par le club ou une association de supporteurs de l'OM, seront autorisés dans le secteur visiteurs" indique l'arrêté préfectoral.

En revanche, la circulation et le stationnement sur la voie publique, dans le centre-ville de Lyon ainsi qu’aux abords de l’enceinte sont interdits à "toute personne se prévalant de la qualité de supporteurs de l' OM, ou se comportant comme tel". Ces restrictions visent surtout à éviter d’éventuel débordement autour de cet Olympico OL-OM, en raison notamment de la rivalité entre les deux équipes.

Le transport et l'utilisation de tout engins pyrotechniques ainsi que la possession de boissons alcoolisées sont également interdits à l'intérieur et aux abords du Groupama Stadium, a précisé la Préfecture de Rhône.