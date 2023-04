Publié par ALEXIS le 12 avril 2023 à 19:56

L’ OL a enchaîné deux victoires en Ligue 1, portant ainsi sa série à 6 matchs sans défaite. Laurent Blanc respire et évoque son avenir.

L’équipe de l’ OL a fortement déçue suite à son élimination en demi-finale de Coupe de France face au FC Nantes, elle qui voulait sauver sa saison en remportant le trophée national. Ce qui lui aurait directement ouvert les portes de la Ligue Europa la saison prochaine. Mais les joueurs de Laurent Blanc ont bien réagi en championnat en s’imposant face au Stade Rennais (3-1), dimanche dernier. Une précieuse victoire après celle contre le PSG (0-1).

Invaincu lors de ses six derniers matchs en Ligue 1 (soit 3 succès et 3 nuls), l’Olympique Lyonnais est remonté de la 9e à la 7e place à l’issue de la 30e journée. Une grosse bouffée d’oxygène pour l’entraîneur de Lyon, qui vise la 5e place qualificative pour la coupe d’Europe. « On est contents de nos résultats en Ligue 1, mais on est bien conscients qu’on est passés à côté du match de Coupe de France », a commenté Laurent Blanc en conférence de presse, ce mercredi, avant le déplacement de l' OL à Toulouse, vendredi à 21h.

OL Mercato : Laurent Blanc n'est pas préoccupé par son avenir à Lyon

En marge des questions relatives au match de la 31e journée de Ligue 1, le Cévenol a évoqué son avenir à Lyon. Sans détour et sans pression, il a déclaré : « Vous savez mon avenir… je vous avoue que je n’y réfléchis pas trop. À mon âge, je prends plaisir dans ce que je fais. Je suis content d’être ici à Lyon, mais je sais très bien que ça s’arrêtera un jour. » Notons que Laurent Blanc a signé à l' OL le 9 octobre 2022. Il a pris la place de Peter Bosz limogé après 10 journées de championnat et s'est lié au club rhodanien jusqu'au 30 juin 2024.