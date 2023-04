Publié par Thomas G. le 21 avril 2023 à 10:21

Annoncé sur le départ cette semaine, l'international français Mattéo Guendouzi pourrait être remplacé par un milieu de la Juve cet été à l' OM.

OM Mercato : Marseille pousse Mattéo Guendouzi vers la sortie

Après deux ans dans la cité phocéenne, l’idylle entre Mattéo Guendouzi et l' OM pourrait arriver à son terme cet été. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille auraient décidé de vendre l’international français lors du mercato estival. L’ancien milieu d’Arsenal pourrait retourner en Premier League, là où Aston Villa et West Ham seraient intéressés par son profil. Le transfert du milieu de 24 ans pourrait rapporter plus de 20 millions d’euros à l' OM.

Dans cette optique, les Phocéens seraient à la recherche du remplaçant idéal pour l’international français. La cellule de recrutement de l’Olympique de Marseille s’active depuis plusieurs semaines et les pistes commencent à émerger. Après avoir approché le milieu du FC Porto, Mateus Uribe, les Marseillais souhaiteraient recruter un milieu de la Juventus. Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants de l' OM seraient intéressés par l’international suisse Denis Zakaria. Le milieu de 26 ans actuellement prêté à Chelsea va revenir à la Juventus à l’issue de la saison et les Bianconeri seraient disposés à le vendre. Dans le même temps, Denis Zakaria pourrait être ouvert à l’idée d’un départ pour retrouver du temps de jeu et un statut de titulaire.

L’Olympique de Marseille surveille Denis Zakaria

Les dirigeants de l' OM pourraient profiter des bonnes relations avec leurs homologues de la Juventus pour boucler la venue de Denis Zakaria, d’autant plus que les deux clubs doivent également négocier concernant l’avenir de l’attaquant polonais Arkadiusz Milik.

En parallèle, Denis Zakaria est un milieu de terrain polyvalent qui a la capacité de s’adapter dans plusieurs systèmes de jeu. Son arrivée pourrait offrir de nombreuses options à Igor Tudor la saison prochaine. De plus, le milieu de 26 ans est un joueur qui multiplie les courses pour récupérer un maximum de ballons. L’international suisse s’illustre également grâce à sa qualité technnique qui lui permet de déstabiliser les défenses adverses balle au pied ou avec des passes millimétrés. En cas de départ de Mattéo Guendouzi, l' OM pourrait donc réaliser un gros coup avec Denis Zakaria. Les Marseillais vont devoir trouver la bonne stratégie pour convaincre l’international suisse, et la qualification pour la Ligue des Champions pourrait être primordiale.