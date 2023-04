Publié par Enzo Vidy le 20 avril 2023 à 10:41

Alors que plusieurs mouvements sont attendus à l' OM l'été prochain, le départ de Mattéo Guendouzi serait déjà acté à Marseille.

OM : Mattéo Guendouzi, un départ inévitable

Il a bien failli partir l'hiver dernier, mais est finalement resté pour finir la saison avec l' OM. Malgré cela, Mattéo Guendouzi ne devrait pas porter la tunique marseillaise la saison prochaine. Homme providentiel de l'Olympique de Marseille la saison dernière, le milieu français connaît un exercice plus délicat sous l'impulsion d'Igor Tudor. Repositionné derrière l'attaquant au poste de numéro 10, Mattéo Guendouzi n'a jamais vraiment réussi à s'adapter.

Si sa première partie de saison a été plutôt bonne, avec en prime une convocation pour la Coupe du monde au Qatar, les dernières semaines de Mattéo Guendouzi sont bien plus compliquées. Pas toujours titularisé, l'ancien joueur d'Arsenal bénéficie de beaucoup moins de temps de jeu, et n'est plus aussi influant lorsqu'il est aligné. De plus, l'international français est la valeur marchande la plus chère actuellement à l' OM, lui qui a vu son prix être fixé à 50 millions d'euros au mois de janvier par Pablo Longoria. D'ailleurs, des prétendants se sont déjà manifestés pour enrôler Mattéo Guendouzi l'été prochain.

Aston Villa et West Ham sur le coup pour Mattéo Guendouzi

D'après les informations révélées par L'Équipe, Aston Villa et West Ham sont tous les deux à l'affût pour s'attacher les services de Mattéo Guendouzi la saison prochaine, avec également Newcastle qui garde un œil sur le dossier. Déjà sur le coup l'hiver dernier, les Villans avaient estimé que le prix de 50 millions d'euros demandé par Pablo Longoria était trop élevé.

Il est fort probable que le président de l' OM revoit le prix de son milieu de terrain à la baisse, surtout au vue des dernières performances de ce dernier. Quoi qu'il en soit, l'international français ne manque pas de prétendants, et il devrait grandement animer le mercato estival de Marseille, à partir du 10 juin prochain.