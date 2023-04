Publié par Enzo Vidy le 21 avril 2023 à 16:03

Dans une rencontre au sommet, le RC Lens et Monaco s'affrontent avec la deuxième place en ligne de mire. Voici la compo des deux équipes.

RC Lens : Rebondir après la claque reçue à Paris

La semaine dernière, le titre était encore d'actualité dans le Nord de la France, mais aujourd'hui, il n'en est rien. Battus au Parc des Princes 3-1, les hommes de Franck Haise ont définitvement dit adieu aux derniers espoir d'un sacre en Ligue 1. Pire encore, le carton rouge de Salis Abdul Samed, écopé dès la 19e minute de jeu, pourrait avoir des conséquences terribles sur la fin de saison.

Le milieu ghanéen a pris connaissance de sa sanction mercredi soir, et sera suspendu pour les trois prochains matches du RC Lens, ratant notamment les réceptions de Monaco et de l'OM. Toutefois, le RCL a montré par le passé qu'il avait des ressources, et la rencontre de samedi soir (21h) face à l'ASM est un nouveau moyen de le prouver. L'enjeu est énorme sur les épaules des Sang et Or, car une victoire permettrait de reprendre provisioirement la deuxième place en attendant le match de Marseille à Lyon dimanche soir, tout en prenant 5 points d'avance sur l'AS Monaco.

AS Monaco : Le scénario de l'an dernier encore dans les têtes

Rappelez-vous la saison dernière, lors de la 38e journée de Ligue 1. On joue la 95e minute à Bollaert, Monaco mène 2-1, et est sur le point de filer directement en Ligue des Champions en finissant deuxième du championnat. Mais sur un dernier coup franc, le RC Lens égalise. À 916 km de Bollaert, le Vélodrome s'embrase, l' OM, qui mène 4-0 face à Strasbourg, passe devant l'ASM au classement.

L'AS Monaco sera éliminé quelques semaines plus tard lors du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ce scénario terrible hante encore très certainement les esprits monégasques, et samedi soir, le moment sera venu de prendre une revanche sur son bourreau de l'an dernier. En cas de succès à Bollaert, Monaco pourrait retrouver sa place sur le podium, reléguant le RC Lens à la quatrième place. Les hommes de Philippe Clement devront donc réaliser un match parfait pour s'imposer, au contraire de la dernière confrontation entre ces deux équipes qui avait vu le RCL s'imposer 4-1 à Louis II le 20 août dernier.

La compo probable du RC Lens :

Gardien : B. Samba

Défenseurs : J. Gradit, K. Danso F. Medina

Milieux de terrain : F. Sotoca, S. Fofana, J. Onana, P. Frankowski

Attaquants : A. Fulgini, L. Openda; A. Thomasson

La compo probable de l'AS Monaco

Gardien : A. Nübel

Défenseurs : Vanderson, A. Disasi, G. Maripan, Henrique

Milieux de terrain : K. Diatta, Y. Fofana, S. Camara, A. Golovin

Attaquants : W. Ben Yedder, K. Volland