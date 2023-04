Publié par Thomas G. le 21 avril 2023 à 22:51

Conscient de la nécessité de recruter un nouvel arrière droit, les dirigeants du FC Barcelone auraient coché le nom d'une révélation de Benfica.

Depuis le départ d’Hector Bellerin, le FC Barcelone est à la recherche d’un nouvel arrière droit. Cette saison c’est l’international français Jules Koundé et le défenseur urugauyen Ronald Araujo qui ont dépanné à ce poste. Cet été, les Blaugranas souhaiteraient recruter un arrière droit de métier pour sécuriser leur ligne défensive. La cellule de recrutement s’active depuis plusieurs mois et de nombreuses pistes ont émergés. Les dirigeants du FC Barcelone auraient pris des renseignements sur João Cancelo, Jeremie Frimpong, Thomas Meunier, Vanderson, Juan Foyth ou encore Reece James. Toutefois, cette question diviserait en interne et la quête d’un arrière droit se poursuit pour le Barça.

Les Blaugranas auraient coché un nom supplémentaire à leur liste cette semaine. Selon les informations du média danois BT , le FC Barcelone serait interessé par le défenseur de Benfica Alexander Bah (25 ans). L’international danois s’est révélé aux grand jour cette saison lors du bon parcours en Ligue des Champions des lisboètes. Alexander Bah avait notamment livré deux très bonnes prestations durant la double confrontation face au PSG. BT ajoute que les Catalans seraient attentifs à la situation d'Alexander Bah et qu’une offre pourrait être transmise cet été à Benfica.

FC Barcelone Mercato : Le Barça prépare un mercato de grande envergure

En plus du poste de latéral droit, le Barça pourrait se renforcer dans plusieurs secteurs lors du mercato estival. Les Blaugranas souhaiteraient recruter un attaquant, un milieu de terrain et un défenseur central.

Dans cette optique, le FC Barcelone aurait bouclé l’arrivé de l’international espagnol Íñigo Martínez qui devrait arriver libre. Les Blaugranas seraient également en négociations avancées avec les représentants du milieu allemand Ilkay Gundogan. Toutefois, la priorité du FC Barcelone cet été sera de rapatrier le septuple ballon d'or Lionel Messi.