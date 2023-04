Publié par ALEXIS le 22 avril 2023 à 11:25

Presque assurée du maintien en Ligue 2, l’ ASSE s’est fixé un nouvel objectif pour la fin de saison, avant le match contre le FC Metz, ce samedi (15h).

ASSE : Laurent Batlles veut rattraper les équipes devant Saint-Etienne

A l’issue de la 31e journée marquée par la victoire de l’ ASSE sur Grenoble Foot (2-4), le club ligérien est quasi assuré de rester en Ligue 2 la saison prochaine. L’AS Saint-Etienne a fait une remontée improbable, de la 20e et dernière place du championnat à la 9e place, avant d’affronter le FC Metz (3e), au stade Geoffroy-Guichard.

Ayant atteint la barre symbolique de 42 points, grâce à sa série d’invincibilité de 10 matchs, l’ ASSE a désormais 11 points d’avance sur Laval (17e), le premier des 4 clubs relégables en National.

Heureux de voir son équipe sortie de la zone rouge, Laurent Batlles (47 ans) regarde maintenant vers le haut du tableau. Le fait d’être assuré du maintien ne change pas son approche. Lui et son équipe veulent finir la plus haut possible. Ils ont donc à coeur de ne rien lâcher lors des 7 derniers matchs, à commencer par celui contre les Messins, dans quelques heures.

« On veut avancer. Je ne me projette que sur notre fin de saison avec l’envie de rattraper les équipes devant nous », a fait savoir l’entraineur de l’ ASSE. « On veut prendre du plaisir, en donner et être rationnel dans notre projet de jeu. On vit des choses formidables avec les joueurs, le club et les supporters. On veut continuer à avancer comme cela », a-t-il expliqué ensuite.

Derniers adversaires des Verts cette saison en championnat, Rodez AF, l'EA Guingamp, le Stade Lavallois, l'US Quevilly-Rouen, le SM Caen, Valenciennes FC et évidemment le FC Metz sont ainsi prévenus.