Publié par ALEXIS le 22 avril 2023 à 16:55

Mathématiquement l’ OL peut encore se qualifier pour la coupe d’Europe la saison prochaine. Toutefois, Laurent Blanc semble ne plus trop y croire.

OL : Blanc, « jouer la Ligue Europa Conférence serait un miracle »

A 7 journées de la fin de la Ligue 1, l’ OL est 7e et peut encore décrocher une place en Ligue Europa Conférence. L’équipe de Laurent Blanc compte 50 points, juste derrière le Stade Rennais (53 points) et le LOSC (55 points). Or il y a encore 21 points en jeu pour boucler la saison.

Néanmoins, l’entraineur de l’Olympique Lyonnais donne l'impression de ne plus croire à l’ultime objectif du club rhodanien. Interrogé sur la lutte en Ligue 1 pour une place européenne, il a répondu : « On prend des points, ça prouve des progrès, mais on n'a plus de jokers ».

« Il nous faut prendre énormément de points et notamment à domicile. Ça nous met une pression supplémentaire. Soyons prêts », a-t-il prévenu en conférence de presse relative à l’Olympico OL-OM, dimanche (20h45), avant d’avouer qu’une éventuelle qualification pour la Ligue Europa Conférence la saison prochaine serait un « miracle ».

OL : Lyon est passé à côté de la Ligue Europa !

Pour rappel, Lyon avait la possibilité de se qualifier directement pour la phase de groupe de la Ligue Europa 2023-2024, si elle allait jusqu’au bout en coupe de France. Malheureusement pour l’équipe de Laurent Blanc (57 ans), elle est passée à côté de cette opportunité, à la suite de son élimination par le FC Nantes en demi-finale, au stade de la Beaujoire (1-0).

Il faut préciser que l' OL doit enchainer des succès et souhaiter en même temps que Lille et Rennes lâchent des points dans le sprint final du championnat, car Lyon n'a plus de confrontation directe avec ces deux adversaires.

Par ailleurs, Lyon affrontera, après l'OM, le RC Strasbourg, le Montpellier HSC, Clermont Foot, l'AS Monaco, Reims et l'OGC Nice.