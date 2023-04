Publié par Dylan le 22 avril 2023 à 18:55

Buteur contre l'ASSE samedi, Georges Mikautadze a réalisé une célébration faisant référence à la rivalité du club forézien avec l'OL. Il s'est expliqué.

L'AS Saint-Étienne n'a pas apprécié. Lors du match entre le club forézien et le FC Metz à Geoffroy-Guichard, Georges Mikautadze a été auteur d'un geste provocateur à l'encontre des supporters stéphanois après un but inscrit. L'avant-centre géorgien a formé le numéro 69 avec ses mains, pour rappeler qu'il vient du département du Rhône et surtout, de Lyon où il est né. Interrogé à la mi-temps du match par Margot Dumont, journaliste pour BeIN Sports sur cette célébration, Mikautadze a d'abord réagi à chaud : « Je suis Lyonnais ! Si c'est une bonne idée ? Je ne sais pas, peut-être oui parce que je viens de Lyon, et on est à Saint-Étienne ! ».

Après cette déclaration, l'attaquant déclenche un sourire moqueur qui laisse penser qu'il ne regrette absolument pas son geste. Si on peut le lui reprocher, de nombreuses célébrations du genre sont faites entre des joueurs de clubs rivaux. Les commentateurs de la rencontre, Robert Malm et Clément Grèzes sont allés à l'encontre de la pensée de Georges Mikautadze, estimant que « c'était une mauvaise idée ».

Georges Mikautadze : « On connaît la rivalité entre l'ASSE et l'OL »

La rencontre a tourné à la catastrophe pour l'AS Saint-Étienne. Battue 3-1 dans son antre, l'équipe de Laurent Batlles aurait pu perdre encore plus lourdement. Elle était menée 3-0 à la pause, après une réalisation de Koffi Kouao et un doublé de Georges Mikautadze. Celui-ci a remporté par la suite le trophée Alex Dupont, qui récompense l'homme du match. L'occasion pour Margot Dumont de revenir à la charge sur sa célébration provocatrice envers les Verts.

Cette fois, Mikautadze a précisé les vraies raisons de son geste : « Je suis Lyonnais, c'est Saint-Étienne. On connaît la rivalité entre les deux clubs (ASSE et OL). J'avais de la famille, des amis qui étaient présents. Je voulais leur faire plaisir et je pense que c'est le cas ». Pas sûr que cela suffise à convaincre les supporters stéphanois, mais qu'importe : l'attaquant de 22 ans a fait sa part du boulot ce samedi. Grâce à lui, le FC Metz a pris la deuxième place provisoire en Ligue 2 avec 2 points d'avance sur Bordeaux. De son côté, l'ASSE stagne à la neuvième place et peut se faire sortir du top 10 à l'issue de la 32ème journée.