ASSE Mercato : Officiel, Saint-Étienne s'offre un attaquant de Lyon

Publié par ALEXIS le 04 août 2022 à 19:29

ASSE Mercato : C’est officiel ! L’AS Saint-Étienne tient sa recrue annoncée ces derniers jours, en provenance de l’Olympique Lyonnais, son grand rival.

ASSE Mercato : Lenny Pintor s'engage avec l'AS Saint-Étienne

L’ ASSE a fini par trouver un terrain d’entente avec l’ OL pour le transfert de Lenny Pintor. Après plusieurs jours de tractations, l’attaquant a quitté Lyon pour Saint-Étienne où il s’est officiellement engagé en signant un contrat de deux ans avec le club stéphanois, jusqu’au 30 juin 2024. L’ailier gauche de 22 ans rejoint ainsi Laurent Batlles, le nouvel entraîneur de l’ASSE, sous les ordres de qui il a joué à l’ESTAC entre 2019 et 2021. Justement le technicien des Verts se réjouit de ses retrouvailles avec son ancien protégé à Troyes.

« Lenny Pintor est un joueur percutant, qui va vite et est à l'aise des deux pieds. Bien sûr, il doit encore s'améliorer dans certains domaines, mais c'est un joueur qui va nous apporter de la polyvalence et également de la rotation. On cherche des joueurs qui ont faim et il a envie de prouver beaucoup de choses », a-t-il souligné.

Le gros défie de l'attaquant arrivé de Lyon à l'ASSE

Quant au joueur débarqué de l’ OL, il espère faire décoller sa carrière avec l’AS Saint-Étienne en Ligue 2. « Je suis très heureux de rejoindre l' ASSE. J'ai été très bien accueilli par les dirigeants et mes nouveaux coéquipiers. J'arrive avec un état d'esprit revanchard après une année compliquée. Mais je me sens désormais très bien et je n'ai qu'une envie : faire mes débuts en Vert », a-t-il déclaré.

Pour rappel, l' ASSE a perdu son premier match en Ligue 2 face au Dijon FCO (2-1), samedi dernier au stade Gaston Gérard. L'équipe de Laurent Batlles affronte le Nîmes Olympique, ce samedi (15h) au stade Geoffroy-Guichard, à huis clos. Et ce sera sans Zaydou Youssouf transféré au FC Famalicao au Portugal, ce même jeudi 4 aout.