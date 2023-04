Publié par Dylan le 23 avril 2023 à 14:02

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec l'OL, Alexandre Lacazette a envoyé un message positif aux Gones concernant sa future retraite.

Avant un duel qui s'annonce bouillant au Groupama Stadium entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, les futurs acteurs du match se livrent chez les médias. Anthony Lopes, le portier lyonnais s'est remémoré avec plus ou moins d'amertume l'Olympico de 2018, marqué par la victoire rhodanienne à Marseille (2-3) dans les colonnes du Parisien. De son côté, Alexandre Lacazette s'est entretenu avec Téléfoot dans le cadre d'une analyse de sa carrière.

Au cours de cette interview, Yassin Nfaoui, journaliste pour l'émission sportive, lui a transmis une tablette contenant un message vidéo de Pierre-Emerick Aubameyang. L'ex-coéquipier de Lacazette à Arsenal lui a alors demandé dans quel club il comptait terminer sa carrière. Le capitaine des Gones a alors envoyé un message très positif pour son futur à l'OL : « Ça peut être à Lyon. Même s'il me reste encore deux ans de contrat, on ne sait pas ce qu'il peut se passer après » a-t-il confié. Toutefois, sa déclaration peut aussi inquiéter les supporters quant à une future retraite.

Alexandre Lacazette (OL) : « Je ne me vois pas encore proche de la fin »

Plus tard dans l'entretien, Alexandre Lacazette a tenu à mettre les choses au clair. Il ne compte pas prendre sa retraite de sitôt. Lorsque Yassin Nfaoui l'interroge sur le sujet en montrant des images de sa carrière, il a tout de suite rétorqué : « Je ne me sens pas proche de la fin encore. J'espère que le film n'est pas fini. On se reverra dans 3/4 ans et tu me montreras un peu plus » a-t-il lancé tout sourire face au journaliste.

Auteur de 23 buts et 4 passes décisives en 32 matchs cette saison, Lacazette n'a rien perdu de son efficacité offensive. En plein doute lorsqu'il était à Arsenal (2017-2022), le buteur de 31 ans espère désormais poursuivre sur sa lancée contre Marseille. En clôture de l'interview, il a analysé son futur adversaire : « Cette saison, Marseille ils sont compliqués à jouer. Ils ont ce style de jeu un peu différent, ils sont en forme. C'est une grosse équipe de l'OM. Et c'est à nous d'être prêts au moment du match. Pas avant, pas après. Sinon, on va encore regretter » a conclu le capitaine des Gones. Rendez-vous à 20h45 ce dimanche pour suivre l'Olympico.