Publié par Gary SLM le 24 avril 2023 à 09:28

L’ASSE cherche à recruter Kouceila Boualia au mercato estival. Le jeune talent évolue actuellement à la JS Kabylie. À 22 ans, le gaucher attire l'attention du club stéphanois qui cherche à renforcer son effectif en vue de la prochaine saison.

ASSE Mercato : Kouceila Boualia, nouvelle solution offensive des Verts ?

Selon le Républicain Sportif, les Verts seraient intéressés par les qualités techniques et physiques du joueur, ainsi que par son coût abordable. La venue de Boualia serait donc une opportunité intéressante pour l'ASSE qui cherche à se renouveler et à retrouver sa place de choix sur la scène nationale et internationale.

Bien que l'objectif de remonter en Ligue 1 ne soit pas atteint cette saison, le recrutement de nouveaux talents est crucial pour la réussite future du club. Kouceila Boualia pourrait ainsi apporter sa contribution à l'équipe en vue d'atteindre cet objectif.

Le mercato estival sera décisif pour l'ASSE qui devra faire des choix judicieux pour renforcer son effectif. Le club stéphanois mise sur des joueurs talentueux et prometteurs tels que Kouceila Boualia pour relever le défi de la saison à venir.

Mais qui est donc ce Kouceila Boualia que ciblerait Saint-Étienne ?

Kouceila Boualia est un jeune attaquant algérien né à Ain El Hammam. Il a inscrit deux buts en CAF Champions League, l’équivalent de l’UEFA Ligue des champions d’Afrique. Au sein du club JS Kabylie où il évolue depuis la saison 2020-2021, il est considéré comme un des leaders offensifs. Sa vivacité et sa grande débauche d'énergie sont des qualités qu'il pourrait apporter à l'As Saint-Étienne.

Il n’est cependant qu’à 2 buts inscrits en championnat en 13 matchs de Ligue 1 algérienne cette saison. Ce qui rend son profil encore plus intéressant pour les Verts se situe au niveau de son prix. Kouceila Boualia n'est estimé qu'à 175 000 euros, ce qui laisse penser qu’il pourrait rejoindre l’ASSE au mercato estival pour largement moins de 500 000 euros.

On connait les difficultés financières du club ligérien, obligé de faire attention à ses dépenses. Le responsable sportif du club stéphanois ne doit donc pas se manquer sur la qualité de son recrutement, ce qui suppose que les Verts déploieront leur dispositif d’évaluation des recrues en Algérie peser les pour et contre de porter leur choix sur Kouceila Boualia.