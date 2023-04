Publié par Edouard le 24 avril 2023 à 14:31

La situation était tendue hier après la défaite de l'OL face à Marseille (1-2). Le propriétaire John Textor avait pourtant fait des annonces avant le match.

OL : Des échauffourées entre Anthony Lopes et des supporters

Le gardien de but de l'OL, Anthony Lopes, fêtait hier soir son 450e match sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Malgré des arrêts de grande classe, il n'a pas pu empêcher le but contre son camp de son coéquipier Malo Gusto à la dernière seconde. Après le match, le portier lyonnais est allé saluer le virage Nord comme à son habitude, mais des échauffourées ont eu lieu avec quelques supporters. La sécurité a dû retenir un Anthony Lopes hors de lui prêt à en venir aux mains avec une dizaine de personnes. Le Portugais est ensuite rentré au vestiaire en furie.

En conférence de presse, l'entraîneur de l'OL, Laurent Blanc, a quant à lui fait part de son incompréhension après le but gag encaissé par son équipe. "J'ai le quatrième arbitre à côté de moi. Il me dit qu'il reste 30 secondes. Je me dis, 1-1 c'est le résultat qui résume le match. Quand je vois le gardien de Marseille qui hésite à relancer à la main ou au pied, il doit se dire que ce n'est pas la peine de prendre des risques. Quand je le vois dégager, je me dis que ça va siffler là parce qu'on va récupérer certainement le ballon. Avec les attaquants de Marseille, au niveau de la taille et de l'engagement sur un ballon aérien dégagé par le gardien, je me disais 'on va pouvoir le prendre'. Mais non, on ne le prend pas. C'est comme ça."

OL : John Textor annonce du changement

Interrogé au micro de Prime Video avant le match, le propriétaire de l'OL, John Textor, avait fait part de son excitation. "Ça fait un moment qu'on attend cet Olympico. Tout le monde est excité. Il y a quelque temps, on était champions, on veut revenir à ce niveau-là ! On fait une bonne deuxième partie de saison, ce soir on a une possibilité de revenir proche de l'Europe."

John Textor en a aussi profité pour faire quelques annonces sur le futur de l'OL. Le propriétaire du club a confié qu'il souhaitait s'appuyer sur l'académie lyonnaise et sur la formation, mais aussi qu'il fallait que le club fonctionne différemment pour espérer revenir au meilleur niveau. "Les supporters veulent voir une équipe plus agressive, qui donne tout sur le terrain. Nous voulons de meilleurs résultats, donc on doit faire les choses différemment. Je suis un acteur du changement, on va opérer des changements, ce sera le rôle de Jean-Michel Aulas."