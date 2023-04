Publié par Timothée Jean le 26 avril 2023 à 20:32

Si l’ OM a retrouvé sa place de dauphin du PSG après sa victoire face à l’OL (1-2), Igor Tudor n’est pas épargné par les critiques.

OM : Igor Tudor, deux échecs difficiles à effacer

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération au classement. L’ OM est allé s’imposer sur la pelouse de l’OL (1-2) pour la première fois depuis plus de 16 ans. Cette victoire historique a permis aux Phocéens de retrouver la 2e place de Ligue 1. Toutefois, la course au podium s’annonce rude pour les hommes d’Igor Tudor.

Dauphin du PSG à 6 journées de la fin de saison, l’ OM ne compte pour l’heure qu’un seul petit point d’avance sur le RC Lens (3e). Ces deux équipes s’affronteront d’ailleurs dans deux semaines pour une rencontre décisive dans la course à la Ligue des Champions. En attendant ce choc au sommet, l’entraîneur de l'Olympique de Marseille commence à agacer certains supporters dans la gestion de ses troupes.

Ses détracteurs pointent du doigt l’élimination précoce de l’ OM en Ligue des Champions cette saison, et le terrible fiasco subi face à la modeste équipe d’Annecy en quart de finale de la Coupe de France. Ces échecs restent deux tâches noires imprimées sur le tableau d’Igor Tudor à Marseille. Ces critiques sont néanmoins jugées un peu trop sévères selon Daniel Riolo.

OM : Daniel Riolo vole au secours d’Igor Tudor

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste a une nouvelle fois volé au secours de l'entraîneur de l’ OM, estimant que ces deux mauvais résultats n’entravent pas le travail remarquable d’Igor Tudor sur le banc marseillais. Le technicien est parvenu à imposer un football séduisant et efficace en Ligue 1. « Il y a deux équipes qui sont attractives dans notre Ligue 1, c’est Lens et Marseille. Ce sont eux qui offrent le plus de spectacles, qui proposent une équipe généreuse », a-t-il déclaré.

Fervent défenseur d’Igor Tudor, Daniel Riolo assure par ailleurs que l’ OM ne s’est pas ridiculisé sur la scène européenne cette saison. « Que reproche-t-on à Tudor ? La coupe d’Europe… mais les autres équipes françaises ont été ridicules ! Nice, Rennes, Monaco ridicules, le PSG, c'est une catégorie à part. L’ OM en coupe d’Europe n’a jamais été ridicule. Face à Tottenham, cela se joue à la tête de Kolasinac à deux mètres du but », a-t-il ajouté.

Quoi qu’il en soit, l’ OM devra bien négocier ces prochaines rencontres. Il reste six matchs à Igor Tudor et ses hommes pour obtenir une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. C'est l'objectif des Marseillais au terme de cet exercice.