Publié par Edouard le 27 avril 2023 à 01:32

Après la lourde défaite du Real Madrid (4-2) à Gérone hier, les dirigeants merengues n'ont pas aimé la prestation d'Andriy Lunin et veulent le faire partir.

Real Madrid Mercato : Andriy Lunin bientôt sur le départ ?

En l'absence de Thibaut Courtois, malade, c'est le gardien remplaçant Andriy Lunin qui a participé à la déroute collective du Real Madrid à Gérone (4-2). L'Ukrainien n'a pas brillé et a concédé 4 buts de l'attaquant Valentin Castellanos, alors que Gérone n'a cadré que 5 frappes durant le match. Le gardien arrivé en 2018 au Real Madrid jouait gros pour son avenir au club. Le quotidien espagnol AS indique que les dirigeants madrilènes souhaiteraient le faire partir lors du prochain mercato.

Doublure de Thibaut Courtois depuis 2020, l'Ukrainien avait auparavant enchaîné 3 prêts consécutifs avant de revenir dans la capitale espagnole. Au total, l'ancien gardien du Zorya Louhansk n'a disputé que 17 matches et réussi seulement 4 clean-sheets avec les Merengues. La direction madrilène devrait lui chercher une porte de sortie cet été, lui qui avait l'opportunité de signer à l'Ajax Amsterdam durant la dernière période de transferts.

Andriy Lunin ne ferait pas tous les efforts nécessaires

Plus globalement, le gardien ukrainien ne semble pas bénéficier d'une grande confiance de la part de son entraîneur et de sa direction. Carlo Ancelotti ne lui a accordé que les premiers tours de la Copa del Rey, avant que Thibaut Courtois ne retourne dans la cage. The Athletic rapporte que le staff technique du Real ne le considère pas assez solide pour être titulaire dans un club comme le Real Madrid.

De son côté, le joueur souhaite prolonger mais le direction ne l'entend pas de cette oreille. Le journaliste Mario Cortegana rapporte que le staff émet de nombreuses réserves à son sujet, et qu'Andriy Lunin ne progresse pas. L'Ukrainien ne ferait en effet pas tous les efforts nécessaires pour jouer à un plus haut niveau. À voir désormais si le joueur et le Real Madrid s'accorderont sur un départ cet été.