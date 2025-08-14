PSG : Le verdict tombe pour Bradley Barcola après Tottenham

Remplacé en seconde période de match, lors de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, mercredi soir, Bradley Barcola, l’attaquant du PSG, est désormais fixé sur la nature de sa blessure. Explications.

PSG : Plus de peur que de mal pour Bradley Barcola

Bradley Barcola a été remplacé en seconde période durant la victoire du Paris Saint-Germain face à Tottenham, mercredi soir, lors de la Supercoupe d’Europe (2-2, 4 tab à 3). L’attaquant de 22 ans, visiblement touché, est sorti en boîtant avant de regagner directement les vestiaires. Mais l’international français ne souffrirait d’aucune blessure importante.

Titularisé au coup d’envoi par Luis Enrique, l’ancien ailier de l’Olympique Lyonnais a été l’un des offensifs parisiens les plus remuants de cette rencontre. Mais il a dû abandonner ses partenaires à la 68e minute de jeu. Sur une frappe, où il pensait réduire le score à 2-1, avant de voir son but refusé pour un hors-jeu de Fabian Ruiz sur l’action, Barcola s’est senti mal avant de quitter la pelouse en boîtant, remplacé par le jeune Ibrahim Mbaye (17 ans).

De quoi craindre un souci physique pour le numéro 29 du Paris Saint-Germain. Cependant, selon les dernières informations relayées par RMC Sport et confirmées par le club de la capitale après le match, le protégé de Luis Enrique n’a rien de vraiment grave, sans toutefois donner plus de détails.

Contacté par RMC Sport, le PSG assure que son joueur n’a rien de grave, sans confirmer néanmoins que l’international français sera disponible pour le déplacement des hommes de Luis Enrique à Nantes dimanche prochain, à l’occasion de la première journée de Ligue 1. De repos ce jeudi, les joueurs du PSG retrouveront l’entraînement collectif le vendredi, à deux jours de leur entrée en lice dans le championnat.