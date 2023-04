Publié par Leonard le 27 avril 2023 à 16:38

En déplacement à Madrid pour affronter le Rayo Vallecano, le FC Barcelone s'est incliné 2-1 mais garde son avance en tête de la Liga.

FC Barcelone : Le titre attendra pour le Barça

Alors que le Real Madrid s’était fait gifler contre Gérone quelques heures auparavant (4-2), le FC Barcelone avait l’opportunité de prendre 14 points d'avance sur son dauphin. Mais le Rayo Vallecano emmené par un but signé Alvaro Garcia d'une frappe limpide croisée (19') et d'un second du latéral Fran Garcia au bout d'un contre-éclair (53'), a reussi à faire tomber les Blaugranas, malgré une réduction du score tardif de Robert Lewandowski (83').

Ce revers a particulièrement agacé le coach du FC Barcelone, Xavi, qui a voulu rappeler que le titre n’était pas encore acquis. "Le problème, c’est que la Liga n’est pas encore finie. Remporter la Liga se mérite. Et aujourd’hui, tout ce que l’on a mérité, c’est la défaite. On aurait dû attaquer par les ailes, gagner des duels… et tout cela, aujourd’hui (mercredi), c’est le Rayo qui l’a fait."

Avant d'enchaîner : "Notre avance au classement est conséquente, mais elle n’excuse pas tout. Il reste 21 points en jeu, on en a 11 d’avance, il reste sept matches, dont les prochains à la maison… On ne peut pas se permettre de baisser l’intensité maintenant. Mais le Rayo est une grande équipe, ils sont tous techniquement très bons, le public les pousse… Aujourd’hui, je me suis fâché, oui, parce qu’il y a de quoi."

Robert Lewandowski, seule satisfaction de la soirée ?

À la suite d'une frappe contrée de Franck Kessié, le numéro 9 du FC Barcelone, Robert Lewandowski, a su trouver le chemin des filets après une disette de près de 3 matchs anormale pour son standing. Buteur à seulement 5 reprises depuis le début de l'année civile, Robert Lewandowski vit une seconde partie de saison difficile après un début d'exercice canon.

Le FC Barcelone qui affrontera le Betis Séville au Camp Nou, samedi à 21h, devra se remettre sur le droit chemin pour conserver son avance en tête du championnat. Les Sévillans, 5e au classement, chercheront à jouer les trouble-fêtes pour faire tomber un Barça moins flamboyant ces dernières semaines.