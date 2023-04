Publié par ALEXIS le 27 avril 2023 à 23:12

Laurent Batlles a fini par clarifier la situation de la recrue hivernale de l’ ASSE, Mateo Pavlovic, qui n’a toujours pas joué le moindre match avec les Verts.

ASSE Mercato : Loïc Perrin vante les qualités de Mateo Pavlovic

Mateo Pavlovic fait partie des 7 joueurs recrutés par l’ ASSE lors du mercato hivernal. Il est le dernier joueur à s’être engagé chez le Verts. Il a signé son contrat le dernier jour du mercato, le 31 janvier. Loïc Perrin avait loué le courage du défenseur central, qui a fait une long périple, soit plus de 10 heures de route en voiture, pour rejoindre Saint-Etienne, en provenance de HNK Rijeka en Croatie. « On savait que Mateo voulait partir de Rijeka, il a fallu faire très vite. C'est pour cela qu'il est venu en voiture avec la grève des aiguilleurs du ciel. Cela montre toute la détermination qu’il a eue à nous rejoindre. »

Le directeur sportif avait ensuite justifié la décision de l’ ASSE de recruter Mateo Pavlovic en toute fin du mercato. « Ce n'était pas prévu de prendre un autre défenseur, mais avec la blessure d’Anthony Briançon (profonde entaille sur le tibia), il a fallu prendre des décisions en trois jours. »Loïc Perrin avait même vanté les qualités de l’imposant défenseur (1m96). « On manque cruellement de répondant dans les duels. Mateo a cette qualité-là. On voulait quelqu'un qui s'adapte vite à la Ligue 2, il connaît ce championnat, et nous voulions également quelqu'un avec de l'expérience. »

ASSE Mercato : Laurent Batlles, « il y a plus performant que Pavlovic »

Finalement, l’ancien joueur d’Angers SCO et d’Amiens SC n’a toujours pas joué de match avec l’ ASSE. En trois mois, il a fait une seule apparition dans le groupe de Laurent Batlles, mais était resté sur le banc de touche lors de la victoire à Nîmes (2-1), le 20 février dernier.

À deux jours du match contre Rodez, l’entraîneur de Saint-Etienne a fait savoir clairement que le Croate ne rentre pas dans ses plans. « Mateo Pavlovic ? C'est un choix, je trouve qu'il y a plus performant que lui. » Pour rappel, le défenseur de 32 ans est prêté à l’ ASSE sans option d’achat. Il va donc retourner dans son club d’origine à l’issue de la saison.