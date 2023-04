Publié par Timothée Jean le 27 avril 2023 à 15:12

Prêté par l’ OM, Pape Gueye est bien parti pour poursuivre son aventure au FC Séville. Et le principal concerné n’exclut pas cette éventualité.

OM Mercato : Pape Gueye raconte son hiver très agité

Les choses vont un peu mieux pour le FC Séville. Après un début de saison inquiétant, les Andalous ont finalement réussi à sortir de la zone de relégation. Ils occupent à présent la 13e place de Liga à 8 journées de la fin de saison et sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europa où ils affronteront la Juventus.

Dans le jeu, le FC Séville a récupéré une certaine assise défensive et se montre de plus en plus efficace devant les buts adverses. Les Andalous semblent plus conquérants, bien aidés par leurs recrues hivernales, dont un certain Pape Gueye. Absent des plans d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain a fait le choix de quitter le navire marseillais cet hiver.

Alors qu’il était convoité par certains clubs européens, Pape Gueye a rapidement été convaincu par son ancien entraîneur Jorge Sampaoli. Il a alors accepté de quitter l' OM afin de rejoindre le FC Séville sous la forme d’un prêt de six mois sans option d’achat. « Sampaoli m'a appelé. J'ai joué avec lui pendait un, deux ans et c'est pour cela que quand Sampaoli m'a appelé, j'ai directement dit oui pour venir à Séville. Le FC Séville est un grand club en Espagne et j'aime le jeu qu'il y a ici, c'est un jeu avec le ballon, moins physique, mais c'est un bon championnat », a-t-il expliqué dans une interview accordée à BeSoccer.

Pape Gueye est heureux au FC Séville

Pape Gueye montre ainsi l’importance qu’a eu Jorge Sampaoli dans sa venue au FC Séville. Toutefois, le limogeage du coach argentin quelques mois plus tard n’a pas vraiment eu d’incidence sur son temps de jeu. Le Sénégalais est très utilisé par le nouvel entraîneur des Andalous, José Luis Mendilibar.

Cette saison, Pape Gueye a déjà disputé 9 rencontres de Liga pour 3 passes décisives. Et ses prestations ont visiblement convaincu ses nouveaux dirigeants qui envisageraient de le conserver au terme de son prêt. Le joueur de l' OM va-t-il être définitivement transféré au FC Séville ? Pape Gueye ne s’oppose pas à cette possibilité et explique qu’il est heureux d’évoluer en Andalousie. « Un possible accord avec l' OM ? Je ne dis rien (…) Je me sens très bien ici, c'est une excellente ville, j'ai beaucoup de raisons de jouer ici. Pour le futur, je ne sais pas, nous verrons », a-t-il indiqué.

Poursuivant, le milieu de terrain prêté par l' OM a indiqué qu’il rencontrera le directeur sportif du FC Séville, « Monchi après la saison » afin de faire le point sur son avenir. Cette future rencontre sera sans doute décisive pour son avenir. Quoi qu’il en soit, les Andalous devront mettre la main à la poche s’ils souhaitent conserver le joueur. L’ OM aimerait toucher plus de 10 millions d’euros sur son transfert définitif.