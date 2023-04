Publié par Edouard le 27 avril 2023 à 17:12

La commission de discipline de la LFP n'a pas tranché sur les sanctions potentielles du RC Lens après les fumigènes contre Monaco.

RC Lens : Le RCL pour l'instant épargné par la Ligue

Samedi, à l'occasion de la victoire du RCL (3-0) face à Monaco au stade Félix Bollaert-Delelis, le Kop Sang et Or (KSO), un groupe d'ultras du RC Lens, fêtait son trentième anniversaire. À la 30e minute de jeu, des fumigènes ont été tirés en grand nombre par la tribune Marek. Quelques minutes auparavant, un feu d'artifice avait également été tiré dans la même tribune, ce qui avait provoqué l'arrêt du match pendant environ une minute.

Réunie mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a demandé des documents supplémentaires au club artésien. Ces documents seront étudiés en profondeur et la Ligue devrait trancher quant à sa décision le 3 mai prochain, lors de sa prochaine réunion. L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, avait condamné les agissements des supporters après le match. "Il n’y a qu’un endroit pour faire les feux d’artifice, c’est le terrain, par les joueurs, pas dans les tribunes. Encore moins si on prend des risques comme ceux-là, et le risque aussi de casser l’élan qu’on avait."

Le RC Lens risque un huis clos

D'après le règlement de la LFP, Lens risque toujours un huis clos partiel de son stade. La fermeture concernée, celle du kop, pourrait être fermée lors des prochaines réceptions des Lensois, alors que le match crucial pour la deuxième place face à l'OM (le 6 mai) approche à grands pas. Le huis clos pourrait aussi avoir lieu contre Reims, le 12 mai prochain.

Le règlement disciplinaire de la LFP établit un barème de sanctions. L’introduction et l’utilisation d’engins pyrotechniques (feux de Bengale, pétards, fumigènes...) sont punies d’une amende de 1000 € par engin. Si leur nombre est supérieur à 50, la sanction est plus lourde, huis clos total ou partiel. Rendez-vous donc le 3 mai pour connaître le sort des supporters lensois.