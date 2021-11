OL-OM : Agression sur Payet, de nouvelles personnes arrêtées !

Publié par Timothée Jean le 22 novembre 2021 à 13:55

Comme à Nice, Dimitri Payet a une nouvelle fois été victime d’un jet de bouteille lors du choc OL-OM. Quatre supporters ont été arrêtés suite à cet incident.

OL-OM : Agression sur Payet, 4 personnes interpellées par la police

Encore un choc de Ligue 1 qui vire au fiasco. Ce dimanche soir, le match entre l’Olympique Lyonnais et l’ Olympique de Marseille, en clôture de la 14e journée du championnat, a pris fin prématurément. Le match a été stoppé au bout de quelques minutes en raison d'une agression sur Dimitri Payet. Le capitaine marseillais a reçu une bouteille d’eau en pleine tête en provenance des gradins du Groupama Stadium. Suite à cet incident, l’arbitre Ruddy Buquet a décidé d’interrompre la rencontre.

Après plus d’une heure de discussion et d'imbroglio, l’officiel a finalement décidé que cet Olympico ne se poursuivra pas, mettant ainsi fin à une soirée cauchemardesque. Par ailleurs, pendant l’interruption du match, plusieurs supporters lyonnais ont été évacués du stade. Selon les dernières informations de l’AFP, quatre personnes, dont un mineur de 17 ans, ont été interpelées par la police. Les intéressés ont été arrêtés pour usage de fumigènes et projectiles lancés depuis les tribunes.

L’auteur présumé du jet de bouteille sur Payet arrêté

L’auteur présumé du jet de bouteille sur Dimitri Payet figure également parmi les quatre personnes arrêtées. Toujours selon la même source, l’individu identifié grâce aux caméras de surveillance, a été placé en garde en vue lundi matin pour « violence avec arme par destination dans une enceinte sportive ». Il encourt une lourde sanction.

Rappelons qu’il s’agit de la deuxième fois cette saison que Dimitri Payet est visé par un projectile. Lors du déplacement à Nice, le milieu de terrain marseillais avait reçu un projectile dans le dos. Sa réaction de renvoyer la bouteille vers le public niçois avait alors suscité de violents incidents entre les deux clubs. Ce lundi, la LFP va se réunir afin de statuer sur ce match. Des sanctions exemplaires sont attendues.