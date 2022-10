PSG : Après le Maccabi Haïfa, le Paris Saint-Germain encore puni !

Publié par Thomas le 27 octobre 2022 à 17:48

Après sa victoire éclatante en Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa au Parc des Princes, le PSG s'est vu sanctionné par l'UEFA.

PSG : L’UEFA sanctionne le Paris SG pour ses banderoles

Déjà tourné sur son prochain match contre l’ESTAC, le Paris Saint-Germain s’est vu décerner une sanction économique après le match de Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa. Lors de cette rencontre classée à haut risque, plusieurs groupes de supporters Rouge et Bleu ont déployé des banderoles à fond politique, dénonçant notamment les agissements de l’état d’Israël et défendant la cause palestinienne. L’UEFA a ainsi décidé ce jeudi de sanctionner le club de Nasser Al-Khelaïfi qui écopera prochainement d’une "forte amende", comme le révèle L’Equipe. L’usage des feux d’artifice, des deux clubs cette fois-ci, durant le match va aussi être sanctionné financièrement.

Sur base de conflit israélo-palestinien, cette rencontre face au Maccabi Haïfa laissait craindre aux organisateurs plusieurs débordements en tribune. Alors que le club israélien avait refusé l’accès aux supporters parisiens dans l’enceinte du stade lors de la phase aller, certains pensaient voir des représailles côté PSG mardi soir. Finalement, la rencontre s’est plutôt bien passée, que ce soit sur ou en dehors du Parc des Princes. À noter tout de même, un nombre disproportionné de supporters du Maccabi présents mardi soir en tribune. Alors que 1 500 places étaient réservées aux fans visiteurs, ce sont entre 5 000 et 8 000 Israéliens qui ont fait le déplacement à Paris.

Après l’OM, le PSG sanctionné par le LFP

Autre sanction apprise par le Paris Saint-Germain ces dernières 24 heures, la fermeture partielle de la tribune Auteuil samedi après-midi contre l’ESTAC. À cause de l’utilisation de fumigènes lors de PSG-OM, la commission de discipline de la LFP a ordonné cette sanction ainsi qu’un match à huis-clos avec sursis pour cette même tribune. D’après France Bleu, "des dizaines" d’engins pyrotechniques ont été utilisés par les supporters du Paris SG lors de la victoire contre l’Olympique de Marseille (1-0) dimanche 16 octobre.