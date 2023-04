Publié par ALEXIS le 28 avril 2023 à 04:12

Trop souvent blessé depuis son arrivée à l’ ASSE, Kader Bamba a peu joué. Remis de ses pépins physiques, il se fixe un gros défi pour la fin de saison.

ASSE : Kader Bamba, « mon objectif est de rester invaincu jusqu'à la fin de la saison »

L’ ASSE s’est offert les services de Kader Bamba (29 ans) en plein mercato hivernal, sous la forme d’un prêt. Il a signé officiellement chez les Vert le 14 janvier, pour six mois, jusqu’au 30 juin. Son contrat n’étant pas accompagné d’une option d’achat, le virevoltant ailier va retourner au FC Nantes à la fin de la saison.

A six journées de la fin du championnat, il s’est fixé un objectif personnel. Remis de ses soucis physiques, il veut finir très fort l’exercice. « Je me sens plutôt bien, ça fait un peu plus d’une semaine que j’ai repris. En tout cas, j’espère que les blessures sont derrière moi », a-t-il rassuré d’abord, avant d’annoncer la couleur.

« Pour les autres, je ne sais pas, mais mon objectif c'est de rester invaincu jusqu'à la fin de la saison. Je suis venu avec l’objectif d’aider l’équipe à remonter au classement […]. Aujourd'hui, l’équipe s’en sort, c’est une bonne chose, car c'était la mission quand je suis arrivé. »

Gêné par des blessures musculaires, Kader Bamba n’a joué que 8 matchs (pour 4 titularisations) en Ligue 2 avec l’AS Saint-Etienne. Il a quand même marqué un but et délivré une passe décisive. Une situation qu’il regrette énormément : « Je suis un peu frustré de ces blessures, car je sais que j'aurais pu apporter beaucoup plus. »

Pour rappel, le joueur prêté par les Canaris fait partie des 6 recrues hivernales de l’ ASSE, qui ont sauvé le club de la relégation en National. Elles ont contribué à la remontée inespérée des Verts de la 20e à la 10e place du championnat, en 2023.