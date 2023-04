Publié par Thomas G. le 28 avril 2023 à 10:36

Toujours en quête d'un nouvel attaquant pour accompagner Kylian Mbappé, le PSG souhaiterait s'attacher les services de Jonathan David.

PSG Mercato : Le Paris SG lance l’opération Jonathan David

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont commencé à préparer la saison prochaine. L’objectif est de bâtir une équipe qui sera capable de remporter la première Ligue des Champions de l’histoire du club. Dans cette optique, les Parisiens souhaiteraient recruter un nouvel attaquant afin de l’associer à Kylian Mbappé. La cellule de recrutement du club de la capitale s’active en coulisse depuis l’élimination du PSG en Ligue des Champions et les pistes se multiplient.

Le Paris SG serait intéressé par Randal Kolo Muani, Victor Osimhen et Harry Kane, trois attaquants de classe mondiale. Toutefois, la recherche se poursuit et le Paris Saint-Germain aurait coché un nouveau nom cette semaine. Selon les informations de L’Équipe, le PSG souhaiterait recruter l’international canadien Jonathan David lors du mercato estival.

Cette saison, l’attaquant du LOSC a confirmé les attentes placées en lui. Le natif de Brooklyn est devenu le leader de l’attaque lilloise et Jonathan David est l’actuel 2e meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé. En plus du Paris Saint-Germain, ses performances ont également suscité l’intérêt d’Arsenal, Tottenham, Manchester United et le Bayern Munich. En parallèle, les dirigeants du LOSC seraient disposés à laisser partir Jonathan David cet été contre un chèque de 65 millions d’euros.

Le PSG pourrait se renforcer en Ligue 1

Cet été, le Paris Saint-Germain sera l’un des clubs à surveiller sur le marché des transferts. En plus d’un attaquant, les Parisiens souhaiteraient faire signer un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. Luis Campos pourrait renforcer l’effectif du PSG en recrutant des joueurs de Ligue 1. En parallèle du dossier Jonathan David, le club de la capitale serait également intéressé par Youssouf Fofana, Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo. Les Parisiens pourraient donc changer de stratégie de recrutement cet été en se focalisant sur les talents de Ligue 1.