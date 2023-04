Publié par JEAN-LUC D le 27 avril 2023 à 14:42

Ciblé par le PSG, Youssouf Fofana pourrait quitter les rangs de l’AS Monaco lors du prochain mercato estival. Mais le Paris SG n’est pas seul sur ce coup.

PSG Mercato : Youssouf Fofana placé sur la liste des transferts

À quelques semaines de la fin du championnat de Ligue 1, les choses commencent à se préciser pour certains joueurs de l’AS Monaco. En effet, l’effectif monégasque devrait connaître plusieurs départs lors du prochain mercato estival. D’après les informations relayées ce jeudi par RMC Sport, Youssouf Fofana pourrait rejoindre un nouveau club dans quelques mois.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec une saison supplémentaire en option, le milieu de terrain pourrait disposer d’un bon de sortie en cas d’offre satisfaisante. Le média sportif explique notamment que la direction de l’AS Monaco sera à l’écoute des offres pour l’international français de 24 ans. Évalué à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Youssouf Fofana pourrait être l’un des tubes de l’été puisqu’il fait partie des joueurs convoités pour cet été, notamment du côté du Paris Saint-Germain.

Grosse bataille à venir pour Youssouf Fofana

Si Luis Campos entend attirer Youssouf Fofana dans les filets du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival, il devra s’attendre à une grosse concurrence. D’après RMC Sport, outre le Paris SG, des clubs anglais et allemands sont également positionnés pour tenter de s’offrir ses services. Invité de l'émission « Quelle Époque » sur France 2, le joueur avait été questionné en janvier dernier sur un potentiel transfert au PSG. Et le natif de Paris avait entrouvert la porte.

« Je viens d'ici, donc ce serait normal de retourner chez moi. C'est un appel ? Pas du tout. J'ai dit que ça me ferait rêver parce que c'est chez moi, mais on est dans le monde du foot. Je prends la meilleure proposition », avait confié le compatriote de Kylian Mbappé. Reste maintenant à savoir si Fofana sera prêt à snober l’étranger pour rallier la capitale dans les mois à venir. Fabian Ruiz, Carlos Soler et Renato Sanches étant tous annoncés sur le départ cet été.