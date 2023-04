Publié par Timothée Jean le 28 avril 2023 à 12:49

Cette saison, Dimitri Payet ne fait pas partie des plans d’Igor Tudor à l’ OM. Poussé vers la sortie, le Réunionnais reste pourtant indécis sur son futur.

OM Mercato : Dimitri Payet vers une reconversion à Marseille ?

Dimitri Payet traverse actuellement une situation très compliquée à l’ OM. Alors qu'il était très utilisé la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, le milieu offensif a été l'un des grands perdants de l'été suite à l’arrivée d'Igor Tudor à Marseille. Le capitaine marseillais est devenu un simple remplaçant de luxe et doit se contenter d’un faible temps de jeu.

Depuis l’entame de la saison, Dimitri Payet a disputé 21 rencontres de Ligue 1, pour 8 titularisations. D’ailleurs, il n’a plus entamé un match de l’ OM depuis la défaite face à l'OGC Nice (1-3) le 5 février dernier. Ce déclassement brutal est une preuve manifeste que le Réunionnais n’entre plus dans les plans de l’entraîneur marseillais qui préfère miser sur d’autres options pour animer son secteur offensif. Et ça, l’ancien joueur de l’ASSE l’a bien compris.

Toutefois, Dimitri Payet ne montre pas sa frustration, contrairement à son coéquipier Mattéo Guendouzi qui commence à s’agacer en interne. Le capitaine de l’ OM reste professionnel et exemplaire dans le vestiaire. Il encaisse son déclassement sans broncher. Âgé de 35 ans, l'international français sait tout de même que sa fin de carrière approche à grands pas.

Dimitri Payet n’a pas pris de décision

Il y a deux ans, Dimitri Payet avait accepté de prolonger son contrat à l' OM jusqu’en 2024 avec une possibilité de reconversion. Tout avait été négocié avec le président de l'époque Jacques-Henri Eyraud, remplacé par Pablo Longoria. Cette clause lui garantit une reconversion au sein du club dès cet été.

Le milieu offensif a en effet la possibilité d’être nommé au poste de dirigeant du centre de formation de l’ OM après la fin de sa carrière de footballeur. Le projet est intéressant, mais Dimitri Payet n’a pas encore pris de décision. L’Équipe assure que le capitaine de l’ OM se laisse le temps de la réflexion avant de trancher pour son avenir.

Sa priorité pour l’instant est d’aller au bout de son contrat avec l’OM et aider son équipe à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Le joueur expérimenté reste donc silencieux sur ce dossier et ne prendra aucune décision hâtive pour son avenir.