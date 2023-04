Publié par Timothée Jean le 28 avril 2023 à 11:19

Peu utilisé par Igor Tudor et dans le viseur de plusieurs clubs, Mattéo Guendouzi pourrait quitter l' OM bien plus vite que prévu.

OM Mercato : Frustré par son temps de jeu, Mattéo Guendouzi n’exclut pas un départ

Rien ne va plus pour Mattéo Guendouzi à l’ OM. Alors qu'il était en pleine bourre la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain français voit son statut de titulaire indiscutable remis en cause suite à l’arrivée d’Igor Tudor. Repositionné au poste de numéro 10 derrière l’attaquant, le joueur de 24 ans n’arrive toujours pas à répondre aux exigences sportives du technicien croate.

Par conséquent, l’ancien joueur d'Arsenal est progressivement sorti du onze de départ de l’Olympique de Marseille. La preuve, Mattéo Guendouzi n'est même pas entré sur la pelouse lors de l’Olympico remporté à Lyon (1-2) le week-end dernier. Un déclassement progressif qui commence à agacer le principal concerné. S’il n’a pas affiché sa frustration, notamment lors des célébrations de la victoire à Lyon ou sur les réseaux sociaux, la donne est bien différente en privé.

Dépité de son temps de jeu, Mattéo Guendouzi a fait part de son mécontentement à sa direction. Une information dévoilée par La Provence qui assure que le vice-champion du monde n’est pas du tout satisfait de son utilisation à Marseille. S’il se laisse encore du temps pour réfléchir, le milieu de terrain de l' OM pourrait finalement décider d’aller chercher plus de temps de jeu loin du Vélodrome lors de la prochaine fenêtre de transferts. Le sujet sera abordé avec sa direction à l’issue de la saison.

Mattéo Guendouzi, sa prochaine destination se précise

Cette situation tendue risque de déboucher sur un départ de Mattéo Guendouzi dès cet été. D’autant plus que la direction de l’ OM ne s’oppose pas vraiment à son transfert. Pablo Longoria doit en effet faire rentrer de l'argent dans les caisses du club, en se séparant de quelques joueurs, tout en n'affaiblissant pas l'effectif d'Igor Tudor.

Cette mission s'annonce complexe. Mais une future vente de Guendouzi pourrait rapporter très gros à Marseille. Cette idée n'échappe pas à la direction de l'OM qui serait prête à céder son milieu de terrain à condition de recevoir une offre satisfaisante. Un montant de 50 millions d'euros était déjà évoqué en janvier dernier pour son transfert. Quoi qu’il en soit, Mattéo Guendouzi se rapproche de plus en plus de la sortie et sa future destination semble déjà connue.

Intéressé par son profil depuis janvier dernier, Aston Villa s’apprête à revenir à la charge pour sa signature. Tant Unai Emery, qui l’a déjà eu sous ses ordres à Arsenal, tient à l’attirer chez les Villans. De plus, West Ham envisage aussi de tenter ce gros coup cet été. L'ancien Lorientais a donc de grandes chances de revenir en Premier League la saison prochaine. De son côté, l’ OM pourrait réaliser une très grosse vente cet été.