Publié par ALEXIS le 29 avril 2023 à 00:15

Prêté à l’ ASSE par le FC Nantes, en janvier 2023, mais sans option d’achat, Kader Bamba est dans le flou sur son avenir dans le Forez.

ASSE Mercato : Le futur de Kader Bamba à Saint-Etienne encore flou !

L’ ASSE na toujours pas pris de décision officielle concernant le futur de Kader Bamba (28 ans). Son prêt à Saint-Etienne prend fin en juin et il sera évalué lors des derniers matchs sous le maillot des Verts. Et pour cause, il a manqué plusieurs matchs en raison de pépins musculaires. Interrogé en conférence de presse sur le prêt de Kader Bamba, Laurent Batlles a laissé entendre qu’il n’avait pas encore de retour concernant le sort du joueur du FC Nantes. « C'est difficile de le juger. C'est quelqu'un qui sur son premier match a apporté ce qu'on attendait de lui : énormément de vitesse et des dribbles. Après, il a été plusieurs fois blessé. Aujourd’hui on ne sait pas trop comment se situer par rapport à ça […] » a-t-il répondu.

Contrairement à Laurent Battles, But Football Club croit en savoir un peu plus sur l’avenir du joueur prêté à l’ ASSE. « Il faut dire que, sur ce dossier, l' ASSE marche vraiment sur des œufs. Contrairement aux cas de Niels Nkounkou ou de Mathieu Cafaro où une option d'achat prédéfinie (2 M€ et 500 000 €) a été incluse dans le deal, Kader Bamba a été prêté sans option d'achat et doit théoriquement rentrer sur les bords de l'Erdre l'été prochain », informe la source.

Pour rappel, le natif de Sarcelles est lié au FCN jusqu’en 2024, mais il est indésirable à la Jonelière. Toutefois, il est possible que ça bouge pour Kader Bamba chez les Jaune et Vert, si Antoine Kombouaré décide de ne pas poursuivre l'aventure à Nantes, à l'issue de son bail en juin 2023.