Publié par Enzo Vidy le 22 avril 2023 à 00:21

Présent en conférence de presse ce vendredi, Antoine Kombouaré a lâché une sortie assez énigmatique concernant son avenir au FC Nantes.

FC Nantes : Une saison rocambolesque

Pour sa deuxième saison pleine sur le banc du FC Nantes, Antoine Kombouaré vit une drôle d'aventure. Qualifié en Coupe d'Europe grâce à sa victoire finale en Coupe de France l'an dernier, le FCN est allé jusqu'en barrage, avant de s'incliner face à la Juventus 3-0 à la Beaujoire, malgré un beau match nul réalisé au match aller à Turin (1-1). Mieux encore, les Canaris iront de nouveau à Saint-Denis pour tenter de conserver leur titre national, le 29 avril prochain face à Toulouse. Une saison de rêve donc pour Antoine Kombouaré, sauf qu'en championnat, ce n'est pas tout à fait la même histoire.

À l'aube de la 32e journée de Ligue 1, le FC Nantes, qui recevra Troyes dimanche à la Beaujoire, se classe à la 15e place du classement, et ne possède que deux points de retard sur la 17e place, synonyme de relégation. Un exercice en demi-teinte donc pour une équipe du FCN qui va devoir se battre jusqu'au bout de l'exercice pour sa survie dans l'élite. Un moment stressant et éprouvant pour Antoine Kombouaré, de quoi laisser présager une fin d'aventure avec Nantes ?

L'étrange déclaration d'Antoine Kombouaré

Devant la presse ce vendredi pour évoquer la rencontre face à l'ESTAC dimanche, Antoine Kombouaré a fait une étrange déclaration sur sa vie privée, et surtout sur son avenir. "Quand tu travailles beaucoup, tu n’as pas de temps avec ta famille. Je ne me plains pas, je suis super-heureux. Mais, quand tu sors de ces carrières-là, tu as envie de lever le pied. C’est plutôt ce à quoi je pense. Dans moins de 3 semaines, je vais être grand-parent pour la quatrième fois. La famille s’agrandit. Je veux aussi consacrer du temps à mes petits-enfants. C’est aussi un beau métier, grand-parent."

Est-ce un moyen de faire comprendre à sa direction qu'il rendra le tablier à la fin de l'exercice ? Rien n'est moins sûr. En attendant, la fin de saison est remplie d'enjeux, avec d'un côté la Coupe de France, et de l'autre le maintien. Pas le temps de penser à l'avenir pour le moment au FC Nantes.