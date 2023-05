Gardien indiscutable de l’OM depuis le départ de Steve Mandanda, Pau Lopez est revenu sur son parcours au club phocéen avant d’évoquer son expérience auprès de l’actuel portier du Stade Rennais.

Mandanda a laissé une trace dans l'esprit de Lopez

En termes de longévité, difficile de faire mieux que Steve Mandanda qui a évolué sous les couleurs de l’Olympique de Marseille de 2007 à 2016 avant de filer une saison à Crystale Palace. En 2016, le footballeur formé au Havre est revenu à l’OM d’où il est parti en 2022 pour le SRFC.

Pau Lopez, recruté par l’équipe phocéenne en 2021, avait du mal à se frayer un chemin tant que l’actuel portier du Stade Rennais était en place à Marseille. Il n’empêche qu’il a appris de l’international français aux 35 sélections chez les Blues.

Sur Prime Vidéo, le gardien de but espagnol a expliqué qu’il était de mieux en mieux comparé à la saison dernière lorsqu’il avait encore Steve Mandanda comme principal concurrent.

« Avec la confiance du club, du coach, des joueurs. Tout le monde m’a aidé, Steve Mandanda aussi, je le remercie pour ce qu’il a fait pour moi », dit-il avant d’ajouter : « Je me sens très bien au club, dans la ville, je profite toujours de jouer ici »,

Si Lopez a été plutôt très solide ce week-end, n'encaissant qu'un but face à l'AJ Auxerre que l'OM a battu 2-1, Steve Mandanda a été plus perméable du côté de Rennes malgré la victoire 4-2 de son équipe face au SCO Angers. Le portier rennais a encaissé deux buts faciles de Nabil Bentaled et d'Ibrahim Niane à la 19e puis à la 42e minute du match. Des buts d'Amine Gouri et de Cédric Hountondji ont permis de rattraper les erreurs de Mandanda qui a même provoqué un pénaltie sur une sortie mal-maitrisée.

Le Stade Rennais a emporté la partie grâce à Jérémy Doku, auteur d'un doublé à la 54' puis à la 84' minute du match.