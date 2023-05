Avant le choc décisif entre l’ OM et le RC Lens samedi prochain, Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet ont marqué des points à Marseille.

OM : L'entrée en jeu de Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet a tout changé

La fin de saison ne sera pas de tout repos pour l’Olympique de Marseille. Dimanche, il a fallu quasiment trois quarts d’heure à l’ OM pour venir à bout d’Auxerre, une équipe qui semblait à la portée des Marseillais sur le papier. Mais les hommes d’Igor Tudor ont longtemps souffert face à la défense auxerroise.

Incapable de cadrer le moindre tir en première période, l’ OM va se faire sanctionner sur une puissante frappe de Birama Touré. Mené 1-0 à la pause, les Marseillais vont finalement renverser la tendance en moins de trois minutes grâce à des buts de Cengiz Ünder (75e) et Alexis Sanchez (77e). L'entrée de deux chouchous du Vélodrome, Dimitri Payet et Matteo Guendouzi, a aussi changé la physionomie de la rencontre.

Comme pour montrer que leur entraîneur avait tort de les laisser sur le banc de touche, ces deux milieux de terrain français ont été les véritables catalyseurs du renversement de situation de l’ OM face à Auxerre. Jordan Veretout a d’ailleurs reconnu que le tournant de la rencontre a lieu lors du double changement de Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi, entrés à la place de Vitinha et Chancel Mbemba à la 70e, cinq minutes avant le premier but olympien.

Plus de temps de jeu pour Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet ?

Leur entrée en jeu a permis à l’ OM d’être plus conquérant et efficace face à Auxerre. « Dimitri et Mattéo ont reboosté l’équipe et fait énormément de bien. Les entrants ont du bien (…) On sent une équipe soudée. C’est tous ensemble que l’on atteindra notre objectif. Il faut continuer ainsi », a déclaré Jordan Veretout en conférence de presse.

Les anciens piliers de Jorge Sampaoli, en manque de temps de jeu sous l’ère Igor Tudor, ont montré dimanche soir qu'ils étaient encore essentiels au système de jeu de l’ OM. L’Équipe assure que leur attitude et leur détermination ont même été salués par le vestiaire marseillais. Igor Tudor s’est aussi réjoui de compter sur deux « superbes joueurs » au sein de son effectif. De quoi améliorer leur situation en cette fin de saison ?

Pour l’heure, l’ OM aura besoin de toutes ses forces vives dans ce sprint final en vue de terminer à la deuxième place du championnat. Les Marseillais devront d’ailleurs bien négocier leur prochain déplacement sur le terrain du RC Lens en vue de conserver leur position.