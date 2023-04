Publié par JEAN-LUC D le 26 avril 2023 à 00:25

Alors que la fin du championnat se rapproche, Jean-Pierre Rivère et ses services travaillent déjà sur le mercato estival de l’ OGC Nice.

OGC Nice Mercato : Un joyau argentin sur les tablettes

Éliminé de la Ligue Europa Conférence et largué à la 10e place en Ligue 1 à 8 journées de la fin de saison, l’ OGC Nice prépare déjà l’exercice 2023-2024. Avec les moyens mis à sa disposition par le propriétaire d'Ineos, Jean-Pierre Rivère se veut ambitieux pour le marché des transferts cet été. Toujours en quête de nouveaux joueurs pour l'avenir, le club aiglon prospecte aux quatre coins du monde et notamment en Argentine. La dernière trouvaille du Gym est considérée comme l’un des nouveaux joyaux du football argentin et défend les couleurs de Boca Juniors.

Grosse bataille en vue pour Valentin Barco

Selon les dernières informations divulguées par La Gazzetta Express, les dirigeants du club Rouge et noir se seraient récemment rapprochés auprès de leurs homologues de Boca Juniors pour exprimer leur intérêt pour le jeune latéral gauche Valentin Barco. Titulaire indiscutable avec son club formateur, le joueur de 18 ans est le footballeur argentin de la génération 2004 avec la valeur marchande la plus élevée, selon Transfermarkt, estimée à 1,5 million d’euros.

Un montant largement dans les cordes des finances du club niçois. Même s’il n’a pas encore formulé la moindre offre pour le compatriote de Lionel Messi, le président Jean-Pierre Rivère a montré à la formation argentine que le Gym veut Valentin Barco lors du prochain mercato estival afin de renforcer l’arrière-garde de l’équipe azuréenne la saison à venir. Avec ses qualités de percussion et sa vivacité sur le terrain, l’international argentin des moins de 20 ans fait déjà l’unanimité au sein de la cellule de recrutement du Gym.

Mais Valentin Barco plaît également à de grands clubs européens comme la Juventus, qui a manqué de le recruter lors du dernier mercato hivernal. Selon TyC Sports, Getafe s’était aussi positionné pour Valentin Barco, mais Boca Juniors avait refusé de le laisser partir en janvier, souhaitant prolonger son contrat qui expire en décembre 2024. Reste à savoir si Jean-PierreRivère et l’ OGC Nice parviendront à convaincre les Xeneize de se séparer de leur défenseur prometteur.