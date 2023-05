Déçu par le match nul à Rodez (1-1), Laurent Batlles s’est immédiatement tourné vers la réception de l’EA Guingamp, samedi (19h).

ASSE : Batlles, « contre Guingamp, il faudra retrouver plus de fluidité et de simplicité »

L’ASSE a pris seulement un point contre Rodez AF au stade Paul-Lignon, lors de la 33e journée de Ligue 1. Les Verts ont été menés dès l’entame de la deuxième période (1-0, 48e), mais ont trouvé des ressources pour égaliser par Kader Bamba, vers la fin du match (1-1, 84e). « Ce n'est jamais facile de venir jouer à Rodez. Mais sur notre match, on a manqué de justesse technique. J'ai insisté là dessus à la mi-temps. On subissait trop, car on tombait dans un match avec beaucoup de duels », a confié Laurent Batlles à But Football Club, tout en rappelant que son équipe était privée de plusieurs joueurs blessés.

Finalement, l’entraineur de l’ASSE a dû se contenter du point ramener de l’Aveyron. « Au final, je suis content d'avoir pris un point face à cet adversaire. Ça nous permet de repartir de l'avant après la défaite contre Metz (1-3) », a-t-il déclaré. Dans la suite de ses propos, Laurent Batlles a fixé le cap en vue de la rencontre avec l’EA Guingamp à Geoffroy-Guichard, dans quatre jours. « Contre Guingamp, il faudra faire mieux qu'à Rodez. Il faudra retrouver plus de fluidité, de simplicité et de mouvement », a-t-il recommandé à ses joueurs.

Laurent Batlles a regretté l'absence d'Ibrahima Wadji à Rodez

Pour préparer le match contre l'En Avant, l'ASSE a enregistré le retour de Thomas Monconduit et Ibrahima Wadji à l'entrainement collectif ce mardi. Il manque certes encore le capitaine Anthony Briançon à l'appel, mais c'est déjà une bonne nouvelle pour Laurent Batlles, qui a regretté l'absence de l'avant-centre sénégalais contre l'équipe de Didier Santini. « Ibrahima Wadji n'était pas là et en son absence, avec son profil, on n’a pas pu étirer notre adversaire comme on a l’habitude de le faire avec lui », a fait remarquer le coach de l'AS Saint-Etienne.