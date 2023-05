Le PSG entend profiter du prochain mercato estival pour renforcer au mieux son effectif en vue de l’exercice à venir. Luis Campos sait déjà ce qu’il veut faire.

Mercato PSG : Luis Campos vise quatre éléments pour cet été

Ce mardi, Saber Desfarges s’est intéressé au prochain mercato estival du Paris Saint-Germain. Et selon les informations recueillies par le journaliste de Téléfoot, Luis Campos a déjà établi sa liste de joueurs à recruter pour renforcer l’effectif des Rouge et Bleu la saison prochaine. Le conseiller football du Paris SG viserait ainsi quatre profils prioritaires pour le marché de l’été. En effet, après une deuxième partie de saison catastrophique, plusieurs joueurs vont changer d’air et il faudra les remplacer.

Saber Desfarges indique donc que les dirigeants parisiens viseraient en priorité : « un attaquant de pointe, un second attaquant, un ailier et un milieu de terrain défensif. » Avec un Hugo Ekitike, qui n’a pas réussi à convaincre, le PSG aimerait mettre la main sur un numéro 9 de métier, capable d’épauler Kylian Mbappé aux avant-postes la saison prochaine. Le dirigeant portugais aurait même d’ores et déjà entamé les discussions afin d’avancer sur certains dossiers.

PSG Mercato : Luis Campos a entamé les négociations pour ses recrues

De son côté, Goal révèle que le club de la capitale pourrait également recruter un défenseur central supplémentaire si Sergio Ramos venait finalement à prendre la résolution de s’en aller au terme de son contrat, le 30 juin prochain, ou encore de Presnel Kimpembe, voire le jeune El Chadaille Bitshiabu, annoncé dans le collimateur de l’Eintracht Francfort. En attaque, plusieurs rumeurs évoquent de plus en plus le nom du capitaine de Tottenham, l’international anglais Harry Kane (29 ans).

Randal Kolo Muani (24 ans, Francfort) et Victor Victor Osimhen (24 ans, Naples) sont aussi surveillés de très près par les services de Luis Campos. Au milieu de terrain, Kephren Thuram (22 ans, Nice), Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven) ou bien Youssouf Fofana (Monaco) pourraient compenser les éventuels départs de Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. L’été s’annonce chaud à Paris et Campos « additionne les rendez-vous en ce sens », assure Saber Desfarges.