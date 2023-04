Publié par JEAN-LUC D le 29 avril 2023 à 14:22

Priorité de Luis Campos pour renforcer l’attaque du PSG, Harry Kane pourrait quitter les rangs de Tottenham cet été. Le joueur de 29 ans n’exclut pas un autre scénario pour son futur.

PSG Mercato : Luis Campos en pince pour Harry Kane

Pour cet été, le Paris Saint-Germain fait de l’arrivée d’un attaquant de classe mondiale sa principale priorité pour le prochain mercato estival. Si Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar militent pour le recrutement de Randal Kolo Muani de l’Eintracht Francfort, Luis Campos fait le forcing pour Harry Kane ou Victor Osimhen. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’attaquant anglais n’a pas encore prolongé avec Tottenham et le conseiller football du PSG aimerait profiter de cette ouverture pour convaincre Harry Kane de rallier la Ligue 1.

Toutefois, le Champion de France en titre n’est pas seul puisque Manchester United serait également très chaud pour attirer le meilleur buteur des Spurs. Jeudi soir, le capitaine de la sélection anglaise Harry Kane a eu droit à un chant en son honneur scandé par les supporters des Red Devils, au Stadium Hotspur Stadium, lors du match contre Tottenham. « Harry Kane, on se voit en juin », ont lancé en choeur les fans mancuniens. De son côté, l'ancien protégé de Mauricio Pochettino n’a pas encore pris de décision concernant son futur.

PSG Mercato : Harry Kane prêt à partir libre en 2024

Auteur de 26 buts et 8 passes décisives en 44 rencontres, Harry Kane n’est pas certain de poursuivre l’aventure avec son club formateur la saison prochaine. Plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain et Manchester United, seraient déjà disposés à faire les efforts nécessaires pour arracher la signature de Kane. Pour autant, le coéquipier de Lucas Moura n’écarte pas la possibilité de partir libre l’année prochaine, à en croire les informations du tabloïd The Telegraph. Rappelons que les Spurs réclameraient plus de 100 millions d’euros pour leur capitaine pour des prétendants anglais et 90 millions d’euros pour des courtisans étrangers.