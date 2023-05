Le RC Lens remporte une victoire précieuse face à Toulouse FC (0-1), revenant ainsi à seulement un point de l'OM qui est maintenant menacé. Découvrez les détails de ce match intense et les performances de Loïs Openda, l'homme clé de la rencontre.

Le RC Lens se rapproche de l'OM après sa victoire à Toulouse

Dans un match en retard de la 33e journée de Ligue 1, Lens a réussi à s'imposer face à Toulouse sur le score de 1-0. Ce résultat rapproche les Lensois à seulement un point de l'OM, leur prochain adversaire qui se déplacera à Bollaert-Delelis samedi prochain.

Le match a été disputé et intense, avec Lens ayant du mal à dominer une équipe de Toulouse euphorique après sa victoire contre Nantes en Coupe de France. Les hommes de Franck Haise ont été mis à l'épreuve en début de rencontre, mais ont finalement réussi à prendre l'avantage grâce à un but de Loïs Openda à la 33e minute.

Le buteur natif de Liège, encore une fois homme clé du match, a marqué son 18e but de la saison en Ligue 1. Il a été déterminant en coupant au premier poteau un centre de Haïdara pour tromper le gardien du TFC. Malgré quelques occasions manquées, Openda a été un véritable cauchemar pour la défense toulousaine tout au long de la partie.

Avec les neuf changements effectués par Philippe Montanier par rapport à la précédente rencontre, les Lensois ont été efficacement mis sous pression par les Toulousains. Ces derniers se sont créé des occasions, notamment avec un tir de Sierro frôlant le poteau et un coup franc bien détourné par le gardien de Lens.

Cependant, Lens a su se montrer réaliste en marquant sur son premier tir cadré. Loïs Openda, encore une fois décisif, a ouvert le score et refroidi l'ambiance du Stadium. Malgré les efforts du TFC, qui a tenté de revenir dans le match en passant en 4-3-3, Lens est resté solide défensivement.

Grosse pression sur l'Olympique de Marseille

En fin de match, les Lensois ont eu quelques frayeurs mais ont tenu bon pour préserver leur avantage. Le gardien de Lens, Brice Samba, a été été solide dans cette rencontre. De plus en plus rassurant, le portier passé par l'Olympique de Marseille sera un élément clé du match de samedi.

Cette victoire à Toulouse permet au RC Lens accentue la pression sur les olympiens désireux de préserver leur place au classement. Ce match entre les deux prétendants à la qualification directe en Ligue des champions s'annonce déjà décisif.

En résumé, Lens s'est imposé à Toulouse et se rapproche de l'OM au classement. Grâce à la performance de Loïs Openda, les Lensois ont remporté une victoire importante dans la course à la qualification en Ligue des champions. Le choc entre Lens et l'OM promet