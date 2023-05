Après la victoire du RC Lens face à Toulouse, Seko Fofana a lancé le choc contre l’OM prévu samedi prochain au stade Bollaert.

RC Lens : Seko Fofana attend de pied ferme l’OM

Le RC Lens a tenu son rang mardi soir face à Toulouse. Bousculés en début de match par des Toulousains euphoriques après leur triomphe en Coupe de France, les Lensois ont résisté et ont fait le boulot. Ils se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0) lors de ce match en retard de la 33e journée.

Grâce à ce succès à Toulouse, le RC Lens met la pression sur l’ OM. Les Sang et Or, troisièmes du championnat, reviennent en effet à un point du dauphin marseillais qu’ils recevront samedi soir. D’ailleurs, les Lensois ont déjà la tête tournée vers ce choc contre l’Olympique de Marseille.

Seko Fofana a même lancé les hostilités, en indiquant qu’il attend de pied ferme cette rencontre décisive dans la course au podium. « On est très content de gagner et on attend le match face à Marseille. (…) On attend le match de samedi, qui va être aussi très important chez nous. Oui, on est déjà sur samedi », a avoué l'international ivoirien au micro de Prime Video.

Franck Haise refuse de parler d'une finale contre Marseille

Le RC Lens n’aura que trois jours pour préparer ce choc contre l’OM. Toutefois, les coéquipiers de Loïs Openda apparaissent en grande forme dans cette bataille pour la deuxième place du championnat. Ils pourront d’ailleurs compter sur la fureur du stade Bollaert pour tenter de battre les hommes d'Igor Tudor samedi soir lors de ce choc de la 34e journée de Ligue 1.

Cependant, Franck Haise refuse de parler d’une finale contre l’OM. L’entraîneur lensois assure que la saison ne se jouait pas simplement sur cette rencontre au sommet. « Le match face à l'OM va être compliqué, mais va aussi être très beau à jouer. Est-ce que c'est une finale ? Non, pas du tout. On va essayer de faire de notre possible, avec un adversaire qui ambitionne toujours d'aller chercher la première place », a-t-il déclaré.

Si pour l’heure, rien n'est encore joué pour la deuxième place, le RC Lens a presque assuré sa place sur le podium en allant s’imposer à Toulouse. À cinq journées de la fin de saison, le RCL compte à présent 8 points d’avance sur l’AS Monaco, qui s’est incliné dimanche soir face à Montpellier (0-4).